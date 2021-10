Kariera żony Macieja Wąsika w GIS. Przepisy zmieniono, aby umożliwić awans?

Romualda Wąsik jest z wykształcenia biochemikiem. Od kwietnia 2019 roku pracuje w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Początkowo była ekspertką w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. W sierpniu 2020 roku przekształcił się on w Departament Nadzoru nad Chemikaliami a na jego czele stanęła właśnie żona polityka Prawa i Sprawiedliwości.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że nazwa departamentu nie została zmieniona przypadkowo. – Zmieniono tak statut GIS, żeby żona ministra nie została dyrektorem departamentu, w którym pracowała jako ekspert – powiedział dziennikarzom jeden z wysoko postawionych urzędników GIS. Sama procedura zmiany trwała około miesiąc i zakończyła się 25 sierpnia 2020 roku.

Czym zajmuje się w GIS żona polityka PiS?

Rzecznik GIS Szymon Cienki zaznaczył, że Romualda Wąsik została powołana na nowe stanowisko 1 września na podstawie ustawy o służbie cywilnej przez ówczesnego Dyrektora Generalnego GIS. Dodał, że spełniła wszystkie wymogi wskazane w ustawie. WP zwraca uwagę na fakt, iż w większość instytucji państwowych i prywatnych wymaga od kandydatów na dyrektorów minimum 3 lat doświadczenia na podobnym stanowisku

Żona Macieja Wąsika zajmuje się m.in. nadzorem nad polityką dotyczącą substancji chemicznych i ich mieszanin, detergentów, produktów biobójczych, produktów kosmetycznych, niektórych substancji wykorzystywanych do produkcji narkotyków oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Nie są to pierwsze wątpliwości wokół Romualdy Wąsik. Gdy w 2019 roku została powołana na ekspertkę, część urzędników zwracała uwagę na fakt, iż całe postępowanie trwało kilka miesięcy, po czym 29 marca przekazano, że nie udało się nikogo zatrudnić. Dwa dni później w BIP pojawiła się informacja o zatrudnieniu żony polityka PiS. Wówczas GIS zapewniał, że została ona powołana na to stanowisko w toku naboru i wybrano ją jako najlepszą kandydatkę.

Maciej Wąsik o zatrudnieniu żony w GIS

– Moja żona posiada odpowiednie kwalifikacje i ma doświadczenie naukowe do zajmowania tego stanowiska. Teoretycznie gdziekolwiek moja żona by nie pracowała, byłoby to kontrowersyjne. Nie widzę żadnego konfliktu interesów. Widziałbym, gdyby pracowała w prywatnym koncernie farmaceutycznym, ale nie pracuje – mówił w 2019 roku Maciej Wąsik.

