Najnowszy sondaż. PO coraz bliżej PiS, Konfederacja przed Lewicą

RMF FM oraz „Dziennik Gazeta Prawna” postanowiły sprawdzić, która partia cieszy się obecnie największym poparciem i miałaby największe szanse na zwycięstwo w wyborach, gdyby te odbywały się w najbliższą niedzielę. Wyniki jednoznacznie wskazują, że liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby głosować 35,4 proc. ankietowanych (spadek o 1,7 pkt proc.)

Sondaż. Jakie poparcie mają PO i Szymon Hołownia?

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska. Po powrocie na fotel przewodniczącego Donalda Tuska partia mogłaby liczyć na 27,1 proc. głosów (wzrost o 2,1 pkt proc.). Oddanie głosu na Polskę 2050 Szymona Hołowni zadeklarowało 9,5 proc. Łącznie obie formacje opozycyjne mogą liczyć na 36,6 proc., a więc więcej niż Zjednoczona Prawica.

Sondaż. Ile procent dla Lewicy i Konfederacji?

Według sondażu Konfederacja może obecnie liczyć na poparcie w wysokości 6,8 proc. (spadek o 1,3 pkt proc.). Tym samym patia Roberta Winnickiego, Krzysztofa Bosaka i Janusza Korwin-Mikkego wyprzedziła Lewicę, na którą chciałoby głosować 6,7 proc. ankietowanych (spadek o 2,3 pkt proc.). Poselskich mandatów nie otrzymaliby politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, jednak partia ta jest blisko progu wyborczego 4,6 proc. poparcia. 9,9 proc. uczestników sondażu nie wie, na którą partię chciałoby oddać swój głos.

Sondaż. Jaka frekwencja?

Z badania wynika, że gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłaby w nich udział ponad połowa Polaków. Chęć oddania głosu zadeklarowało 53,5 proc. respondentów. Do urn nie poszłoby 38,9 proc. badanych a 7,6 proc. ankietowanych jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.

Sondaż został przeprowadzony 11 października na próbie 1000 osób.

Czytaj też:

„Nie po nazwisku”, „nisko pan upadł”. Awantura w Sejmie, w tle skandal z udziałem Wyszkowskiego