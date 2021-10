Wyciekły kolejne maile ze skrzynki Dworczyka? Bohaterem wiadomości dziennikarz TVP

Portal „Poufna Rozmowa” opublikował kolejny mail, który rzekomo ma pochodzić ze skrzynki szefa Kancelarii Premiera. Tym razem chodzi o wiadomość, która miała zostać wysłana do Michała Dworczyka w marcu 2015 r. Jej autorem ma być Krzysztof Nowina-Konopka. „Michał, przesyłam CV i dziękuję za przekazanie go dalej. Pozdrawiam” – widać na zamieszczonym zrzucie ekranu.

Krzysztof Nowina-Konopka wysłał CV do Michała Dworczyka?

Domniemaną wiadomość miał wysłać obecny pracownik TVP, który w tym czasie był związany z Telewizją Trwam. W marcu 2015 r. Prawo i Sprawiedliwość było partią opozycyjną. Jacek Kurski prezesem Telewizji Polskiej został w 2016 r., po tym jak PiS doszedł do władzy po wygranych przez Zjednoczoną Prawicę wyborach parlamentarnych. Wtedy Nowina-Konopka dołączył do TVP. W załączonym do maila CV można przeczytać m.in., że Nowina-Konopka współpracował z „Naszym Dziennikiem”.

Nowina-Konopka pod koniec sierpnia 2021 r. zasłynął jako współautor materiału, w którym wzięto pod lupę słowa Sławomira Nitrasa na temat przywilejów Kościoła z Campusu Polska. Wypowiedź polityka Platformy Obywatelskiej została m.in. porównana do retoryki Adolfa Hitlera. To kolejny raz, kiedy Nowina-Konopka nawiązuje do przywódcy III Rzeszy w swoich materiałach. Podobnie było w maju 2019 r. z Donaldem Tuskiem.

Kolejna odsłona afery mailowej

W sieci od kilku miesięcy regularnie pojawiają się zrzuty ekranu maili, które miały zostać pozyskane w związku z rzekomym wyciekiem z prywatnej skrzynki szefa KPRM. Początkowo domniemane maile publikowano w rosyjskim komunikatorze Telegram. Do dziś nie jest jasne, czy wyciekające maile są wiadomościami autentycznymi, czy też częściowo lub w całości zmanipulowanymi przez hakerów. Polskie służby i władza konsekwentnie milczą w tej sprawie.

Czytaj też:

Osobliwy wątek tzw. afery mailowej. Andrzej Duda i cud w Trzebnicy