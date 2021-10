Mocne uderzenie w Tuska. „Nie tego oczekiwaliśmy. Mam tego serdecznie dość”

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Władysław Frasyniuk podzielił się swoimi refleksjami po niedzielnym proteście w obronie unijnych wartości. Przypomnijmy, że w ubiegłą niedzielę w wielu miejscach w kraju, w tym w Warszawie, odbyły się protesty po czwartkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał orzekł, że niektóre przepisy Traktatu o UE nie są zgodne z polską konstytucją. Wielu ekspertów i polityków odczytywało wspomniany werdykt jako mocne uderzenie w podwaliny przynależności Polski do Unii Europejskiej.

Władysław Frasyniuk: Nie tego oczekiwaliśmy. Mam tego serdecznie dość

Wezwanie do wyjścia na ulice zamieścił na Twitterze szef PO Donald Tusk. Później także, razem z innymi politykami i wieloma znanymi osobami, wystąpił ze sceny podczas warszawskiego zgromadzenia, nawołując do obrony europejskich wartości. – Przyszliśmy m.in. także po to, by zobaczyć przywódcę, który nas poprowadzi. Albo przywódców, którzy są razem i nas skutecznie przeprowadzą przez ten trudny czas. I trochę żeśmy się zawiedli. Po pierwsze, jak się przychodzi na takie demonstracje po sześciu latach, to się oczekuje, że przywódcy zdefiniują, kto jest wrogiem, a gdzie są przyjaciele. Otóż większość wystąpień na tych demonstracjach to były przemówienia, w których my, obywatele, a zwłaszcza nasi przedstawiciele tłumaczyli się z obecności w Unii Europejskiej. A nie ma powodu, żebyśmy się tłumaczyli – ocenił Władysław Frasyniuk.

– Tusk nam kolejny raz opowiedział, jaka jest sytuacja. Ale czym zajmuje się Donald Tusk przez cały tydzień? Coachingiem członków swojej własnej partii. Powiem szczerze, że mam już tego serdecznie dość – dodał, wyraźnie rozgoryczony.

Władysław Frasyniuk o PiS: Antypolska władza

Władysław Frasyniuk nie szczędził także krytyki pod adresem PiS. – Mamy sytuację, w której władza ma krew na rękach. Mamy sytuację, w której po raz kolejny wojsko polskie zostało użyte wobec ludności cywilnej. Wracamy do tradycji PRL-u. [...] Więc jak nie zmienimy języka, nie zaczniemy mówić, że ta władza jest antypolska, to będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie, czy Kaczyński albo Kamiński mają rację. I być może ich obawy przed ulicznymi zamieszkami są słuszne – stwierdził.

– I mam nadzieję, że na następnej demonstracji, albo w trakcie następnego wystąpienia Donalda Tuska, będzie oferta dla Polaków – w jaki sposób wspólnie zamierzamy zmienić, obalić tę władzę – dodał.

