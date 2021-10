Andrzej Duda wraz z żoną złożyli życzenia nauczycielom. „Jesteśmy pod wrażeniem wysiłków”

Andrzej Duda wraz z Agatą Kornhauser-Dudą złożyli nauczycielom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. „Dziękujemy za codzienny trud kształcenia, wychowywania i wspierania rozwoju milionów młodych Polaków. W tę szczególną służbę angażują Państwo swoją wiedzę, doświadczenie, umiejętności, a przede wszystkim gorące i troskliwe serca, otwarte na potrzeby uczniów” – czytamy na początku życzeń.

Dzień Edukacji Narodowej. Życzenia Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy

Para prezydencka podkreśliła, że „ilekroć odwiedza szkoły, jest pod wrażeniem entuzjazmu i nadzwyczajnych wysiłków, jakie podejmuje środowisko pedagogiczne na rzecz dzieci i młodzieży”. Głowa państwa i pierwsza dama zaznaczyli, że cieszą się z tego, że „w obecnym roku szkolnym edukacja znów może odbywać się w tradycyjnej, stacjonarnej formie”. Z uwagi na pandemię koronawirusa podczas poprzednich kilkunastu miesięcy zajęcia często odbywały się zdalnie.

„Raz jeszcze gratulując z okazji dzisiejszego święta, życzymy Państwu licznych sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia nauczycielskiej misji. Niech to będzie dobry czas powrotu do normalnego rytmu i warunków kształcenia. Niech przyniesie wiele życzliwości i wzajemnej uwagi. I niech zaowocuje osiągnięciem dobrych wyników końcowych” – podkreślili Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda.

Życzenia ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka z okazji Dnia Nauczyciela

Minister edukacji i nauki przekazał „wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom oświaty wyrazy najwyższego uznania i szacunku”. „Każdego dnia pomagają Państwo zdobywać uczniom nową wiedzę, inspirują ich do rozwijania pasji i talentów, a także przygotowują do wejścia w dorosłe życie, do podjęcia w przyszłości nowych ról społecznych. Serdecznie za to dziękuję” – zaznaczył Przemysław Czarnek.

O Dniu Edukacji Narodowej pamiętali też inni politycy. „Nauczycielom i pedagogom, szczególnie wychowawcom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, życzę w Dniu Edukacji Narodowej sukcesów i satysfakcji z pracy. Dzięki Wam wielu z tych młodych ludzi udaje się wrócić do uczciwego życia” – napisał Zbigniew Ziobro. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy wspomniała o „godnej pracy i płacy”.

Politycy składają życzenia nauczycielom

Małgorzata Tracz z KO chciałaby, aby szkoła była wolna od politycznych wpływów a pełna wzajemnego szacunku i akceptacji. „Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady. Szanowni Nauczyciele, życzę Wam, byście mieli szansę na piękny odpoczynek i pełni pasji i energii wracali do swoich uczniów” – skomentował z kolei Marek Kuchciński z PiS.

