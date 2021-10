Władysław Kosiniak-Kamysz „wywołał” Ryszarda Terleckiego. Wicemarszałek Sejmu: Pan bezczelnie kłamie

W czwartek 14 października w czasie posiedzenia Sejmu głos zabrał Mateusz Morawiecki. Premier komentował sprawy dotyczące bieżącej polityki. Odnosił się do zarzutu, który formułują politycy opozycji, jakoby Zjednoczona Prawica dążyła do polexitu.

Kosiniak-Kamysz nawiązał do wypowiedzi Terleckiego

Do hasła „polexit” odniósł się także lider PSL. – Po pierwsze, po ważnym wystąpieniu premiera, powinna odbyć się debata, ale boicie się słów prawdy, boicie się dyskusji. Po drugie hasło „polexit” nie zostało wymyślone przez opozycję, je w rzadkim przypływie szczerości ujawnił, wasz tajny plan, pan marszałek Terlecki i to po nim, po jego wystąpieniu, podejmowaliście uchwałę o tym, że trzeba być w Unii Europejskiej – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityk nawiązał w ten sposób do szeroko komentowanej wypowiedzi wicemarszałka Sejmu, która dotyczyła obecności Polski w UE. Po medialnej burzy Ryszard Terlecki w jednym z wpisów na Twitterze wyjaśnił, co konkretnie miał na myśli.

Ryszard Terlecki odpowiada liderowi PSL. „Pan bezczelnie kłamie”

– Obecność Polski w Unii Europejskiej jest gwarancją niepodległości Polski, wyzwoliła nas z uścisku dziadka do orzechów. Jest to przestrzeń rozwoju i bezpieczeństwa, gdzie gospodarka spotyka się z patriotyzmem. Wszystkie działania, które prowadzicie, wyprowadzające Polskę z Unii Europejskiej, są haniebne i są zakłamaniem, są zdradą testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II. Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej – kontynuował wystąpienie Władysław Kosiniak-Kamysz. Na słowa lidera PSL odpowiedział Ryszard Terlecki.

– Panie przewodniczący (Kosiniak-Kamysz – red.), pan bezczelnie kłamie. Napisałem i podtrzymuję tę myśl, że tacy jak wy, jak wasz Tusk i podobni, doprowadzą do upadku Unii Europejskiej. Ale tylko tyle – stwierdził Ryszard Terlecki z mównicy sejmowej.

