Sejm odrzucił dwa senackie weta. Chodzi o zmiany w wypłatach 500+ i domy bez pozwolenia

Weta Senatu do nowelizacji prawa budowlanego dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia oraz do noweli zakładającej obsługę świadczenia 500+ przez ZUS zostały odrzucone przez Sejm. Teraz ustawy trafią do prezydenta.

W czwartek 14 października miał miejsce drugi dzień obrad Sejmu. Tego dnia posłowie zajmowali się nie tylko budową bariery na granicy, czy wysłuchali emocjonalnego przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego, ale odrzucili również kilka senackich wet, w tym weto do nowelizacji prawa budowlanego dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia oraz weto do noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającej obsługę m.in. świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Budowa domów do 70 m2 bez pozwolenia Sejm odrzucił senackie weto do nowelizacji prawa budowlanego oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dot. budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia. Za odrzuceniem uchwały Senatu głosowało 267 posłów, przeciw było 178, 1 wstrzymał się od głosu. Nowelizacja zakłada, że do zgłoszenia budowy budynków do 70 m2 inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Nowela określa maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni. Wprowadza także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Zakłada, że na jeden budynek ma przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa oddziaływałaby na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Przepisy nowelizacji dopuszczają także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2. Sejm odrzucił weto do noweli dot. przekazania wypłaty 500+ do ZUS Sejm odrzucił także senackie weto do noweli ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, zakładającej obsługę m.in. świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Wniosek o odrzucenie uchwały Senatu poparło 237 posłów, 209 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Nowelizacja zakłada przekazanie obsługi programu „Rodzina 500+” do ZUS, wprowadzenie możliwości składania wniosków jedynie w formie elektronicznej i wypłacanie świadczeń jedynie na konto bankowe. Wnioski mają być składane poprzez Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, system Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) oraz poprzez bankowość elektroniczną. Zgodnie z nowelizacją, w nowym okresie rozliczeniowym wszystkie wnioski mają być składane do ZUS. Te wnioski, które są realizowane przez samorządy, mają być przez nie realizowane do końca obecnego okresu. Na potrzeby obsługi programu w roku 2020 przekazanych zostało ponad 0,8% wydatkowanych środków (326,8 mln zł). Od początku istnienia programu - 1,9 mld zł. W tym czasie wypłacono świadczenia na łączną kwotę 156 mld zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za realizację tego programu otrzymywać 0,1% łącznej puli środków. Obecnie na świadczenie 500+ zagwarantowanych jest ok. 40 mld zł rocznie. Teraz obie ustawy trafią na biurko prezydenta, który musi je podpisać, żeby mogły wejść w życie. Czytaj też:

