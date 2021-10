Róża Thun publikuje wiadomość od hejtera. „Szmato”, „suko”, „twoja pierdo****** rodzinka”

Róża Thun w mediach społecznościowych poinformowała, że „zaskarży decyzję Prokuratury Rejonowej w Piasecznie do sądu”. „Hejterzy piszą do mnie na TT: »Kula w łeb«, »powinnaś zawisnąć«, »żebyś zdechła«, a prokurator twierdzi, że to tylko »naruszenie pewnych standardów kultury, obyczaju, przyzwoitości«, a groźby nie są dość precyzyjne” – relacjonowała europosłanka na Twitterze.

Róża Thun publikuje wiadomość od hejtera. „Twoja pierdo****** rodzinka”

Do postu opublikowanego w mediach społecznościowych Róża Thun dołączyła screena wiadomości, którą dostała od internauty. Wiadomość zawiera szereg obelg. „Ty szmato, wyrzutku społeczeństwa, sprzedawczyku niemiecki, umysłowo chora psychicznie suko, mam nadzieję, że już niedługo ty i twoja pierdo****** rodzinka będziesz oglądać kwiatki od dołu” – czytamy w wiadomości udostępnionej na Twitterze.

W kolejnym wpisie europosłanka zaznaczyła, że nie przesłuchano żadnych świadków we wspomnianej sprawie. „Brak reakcji jest akceptacją” – podsumowała Róża Thun.

