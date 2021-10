Ostra kłótnia Neumanna z wiceszefem MSZ na antenie Polsatu. Poseł KO zapowiada pozew

Sławomir Neumann w ostrych słowach ocenił pomysł budowy zapory na granicy z Białorusią. – To nie pomoże w powstrzymaniu fali migrantów, gdyż władza nie zdoła go zbudować. Ten kryzys trwa i będzie trwać, dopóki rządy w Polsce będą sobie z nim tak nieudolnie radzić – powiedział poseł KO. – Wy jesteście odpowiedzialni nie tylko za ochronę granicy, ale też za to, żeby dzieci nie umierały w lasach po polskiej stronie – dodał Sławomir Neumann.

– Jeżeli dziś próbuje się osłabiać działania polskiego rządu pod pretekstem bieżących interesów politycznych, partyjnych tak naprawdę, to jest to działanie bardzo głęboko nieodpowiedzialne – odpowiedział politykowi Paweł Jabłoński. Wiceszef MSZ powiedział, że „ze strony PO nie pojawiła się żadna sensowna propozycja, w jaki sposób rozwiązać kryzys na granicy polsko-białoruskiej”.

Wiceszef MSZ oskarża posła KO

Jabłoński zaznaczył również, że „odpowiedzialność za sytuację na granicy ponosi organizator całego procederu Aleksander Łukaszenka”. – Pan mówi o tym, że jesteśmy skazani na narrację Łukaszenki. W dużym stopniu ta narracja rozprzestrzenia się dzięki takim osobom jak pan. Jeżeli obarcza pan polski rząd odpowiedzialnością za sytuację, za którą w całości odpowiada Łukaszenka, to jest pan nikim innym, tylko współpracownikiem Alaksandra Łukaszenki – stwierdził wiceminister spraw zagranicznych zwracając się bezpośrednio do posła opozycji. – Myślę, że on wysłałby panu kwiaty za to, co pan mówi – dokończył Paweł Jabłoński.

W odpowiedzi na te słowa Sławomir Neumman zapowiedział skierowanie pozwu. – Pan minister raczył mnie oskarżać i skończymy tę sprawę w sądzie. Na takie chamstwo trzeba reagować. Jesteście kłamcami i oszczercami patologicznymi – stwierdził.

