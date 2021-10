Zastępca RPO o kulisach głośnej rozprawy przed TK. „Poseł PiS powiedział, że zostaniemy rozliczeni”

Przypomnijmy, że w zeszły czwartek (7 października) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy Traktatu o UE są niezgodne z polską konstytucją. TK zajmował się sprawą na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. O to, co działo się w kuluarach po wyroku pytany był w „Jeden na jeden” TVN24 zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Maciej Taborowski.

Jak opowiedział Taborowski, tuż po posiedzeniu TK, do przedstawicieli RPO podszedł poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. – Zaczął nam mówić, że wykonujemy złą robotę, że anarchizujemy polski porządek prawny, że to jest wszystko nasza wina – mówił. – Odchodząc, powiedział, że zostaniemy rozliczeni. Odebrałem to jako rodzaj groźby – dodał. – Nie mogliśmy zareagować, ponieważ już odszedł, natomiast zapadło nam to na pewno w pamięć – powiedział Taborowski.

Zastępca RPO o możliwości polexitu

Maciej Taborowski odniósł się również do kwestii polexitu, który jest wskazywany jako jedna z możliwości po czwartkowym wyroku TK. Strona rządowa przekonuje, że opcja taka nie istnieje, a zdaniem premiera Morawieckiego „polexit to fake news”.

– Jeśli chodzi o wyjście Polski z Unii Europejskiej, jest to jedna z możliwości, która została wskazana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w sytuacji, w której mamy niezgodność prawa unijnego z konstytucją, a taka niezgodność została stwierdzona w ostatnich dwóch wyrokach TK. Teraz to już jest kwestia decyzji politycznych, nastrojów społecznych i tego, czy ktoś uzna, że to jest najbardziej korzystny sposób postępowania – wskazał Taborowski.

