Schreiber broni Kaczyńskiego, Piechociński odpowiada. Chodzi o ceny paliw

Pytanie o rekordowe ceny paliw padło na w piątek 15 października na konferencji prasowej, na której głos zabierał szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Polityk PiS odniósł się do wypowiedzi prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego sprzed 10 lat, który zapowiadał, że gdyby to on był u władzy, to w takiej sytuacji obniżyłby akcyzę.

5,4 zł za PO to więcej niż 5,8 zł za PiS? Tak twierdzi Schreiber

– Tak, teraz jest przypominane, że pan prezes Kaczyński 10 lat temu mówi, ze ta cena jest za wysoka, że należy ją obniżyć – stwierdził Schreiber, mówiąc przy okazji o „bezczelnych kłamstwach opozycji”. – Tylko spójrzmy realnie, jak wygląda cena paliwa. Porównajmy ją w roku 2011 i 2021. Chyba dla każdego jest jasne, że siła nabywcza złotówki jest dziś inna – przekonywał minister.

Jego zdaniem dobry sposobem na policzenie i porównanie tych cen jest tzw. indeks benzyny. – Czyli ile litrów benzyny może kupić obywatel, który ma przeciętne wynagrodzenie w tym momencie. Przeciętne wynagrodzenie dziś wynosi około 5 600 zł; obywatel może za to kupić ponad 800 litrów benzyny – ocenił Schreiber.

Minister przyznał, że sprawdził dane z 2011 roku, kiedy padała słynna wypowiedź Kaczyńskiego. – Wtedy benzyna kosztowała około 5 zł 40 gr, tymczasem według ZUS-u średnie wynagrodzenie w Polsce wynosiło 3 400 zł. Czyli za przeciętne wynagrodzenie można było wówczas kupić około 600 litrów benzyny – dodał. – To jest prawdziwa odpowiedź na pytanie, kiedy ta cena benzyny była znacznie wyższa, dziś czy 10 lat temu – przekonywał.

Minister przyznał też, że na ten moment nie zna szczegółowych planów obniżenia cen benzyny.

Piechociński odpowiada Schreiberowi: Pan z PiS zapomina

Do sprawy odniósł się m.in. Janusz Piechociński, który od 2012 roku był wicepremierem i ministrem gospodarki w rządzie PO-PSL.

„ Niestety pan z pis zapomina o cenach baryłki ropy przed wejściem na rynek produkcji amerykańskiej z zasobów łubkowych. 2014 ropa ponad 100 usd i benzyna w cenie poniżej historycznych osiągów pis przy baryłce 82 USD [pisownia oryginalna] ” – zauważył Piechociński na Twitterze, wskazując tym samym, że cena surowca była kilka lat temu o wiele wyższa.

Czytaj też:

Lepsza benzyna 98 już za ponad 6 zł/litr. Za chwilę tyle będzie kosztować ta zwykła