Morawiecki podczas Q&A odczytał pytanie o „oszuście Tusku”. Odpowiedział wspominając o baśniach

W trakcie piątkowego Q&A (questions and answers, czyli formatu pytań i odpowiedzi) premier Mateusz Morawiecki musiał mierzyć się m.in. z pytaniami o to, dlaczego rząd nie zdecydował się na to, by szczepienia przeciwko koronawirusowi były obowiązkowe.

– Wiemy, że jest duża część polskiego społeczeństwa, czy stosunkowo duża, która jest bardzo niechętnie do programów szczepionkowych – mówił szef rządu, ponownie apelując, by zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

– Przymusu rzeczywiście wprowadzać nie chcemy, widzę ogromne protesty społeczne związane z potencjalnym przymusem – podsumował Morawiecki.

Q&A z premierem. Morawiecki odczytuje pytanie o „oszuście Tusku”

Inne z pytań dotyczyło niedawnej propozycji lidera PO Donalda Tuska, by dodać do Konstytucji zapis mający blokować ewentualny polexit. Premier odczytał je zresztą, a brzmiało:

– Czy zamierzacie rozmawiać z Tuskiem o nowelizacji Konstytucji? Moim zdaniem nie powinniście, gdyż ten oszust pod pretekstem polexitu chce zablokować rządowi możliwość wypowiadania wszelkich umów międzynarodowych, ewidentnie dostał zlecenie z Komisji Europejskiej (...). – Polexit jest niczym takie fantastyczne zwierzę z baśni starodawnej, nieistniejące, to demon stworzony przez PR-owców Platformy Obywatelskiej – odpowiedział Mateusz Morawiecki. Zapewnił przy tym, że mógłby porozmawiać o zmianach Konstytucji. – Jesteśmy gotowi do takiej dyskusji, jednocześnie wskazując na to, że jesteśmy suwerennym krajem w UE – dodał.

