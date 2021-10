Trzy szóstki opisują rządy PiS? Zbigniew Kuźmiuk zmierzył się z nietypowym pytaniem

Zestawienie trzech szóstek, które jest krytyczną recenzją podejmowanych przez rządzących działań, stało się jednym z tematów w programie „Gość Wydarzeń”. – Chciałbym dopytać, panie pośle, o ceny. Jest taki złośliwy mem w internecie, nie wiem, czy pan widział, że trzy szóstki określają rządy PiS-u. 6 lat rządów, 6 zł za litr benzyny i 6 proc. inflacji. Nie jest to dowód na to, że gospodarka trochę i kontrola nad nią ucieka Prawu i Sprawiedliwości? – zapytał dziennikarz Zbigniewa Kuźmiuka.

Trzy szóstki opisują politykę PiS? Zbigniew Kuźmiuk komentuje

– Po pierwsze, inflacja jest rzeczywiście najwyższa w historii, ale wynosi 5,9 proc. – rozpoczął eurodeputowany PiS. – Jeżeli chodzi o poziom cen paliw, to olej napędowy i benzyna 95, dzisiaj tankowałem na stacji, to jest 5,80 zł. W związku z tym, to są informacje nieprawdziwe – kontynuował polityk, odnosząc się do pytania dziennikarza.

W dalszej części programu Zbigniew Kuźmiuk omówił pewną zależność. – Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że wzrost cen paliw przekłada się na koszty wytwarzania w całej gospodarce i to winduje ceny – powiedział. – Rzeczywiście mamy do czynienia z pewną paniką, jeżeli chodzi o surowce energetyczne. Po części przyczyniła się do tego niestety także polityka klimatyczna Unii Europejskiej – stwierdził europoseł, po czym zaznaczył, że „ceny trzeba porównywać z wynagrodzeniami”.

