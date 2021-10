Kaczyński zapowiada zmiany w sądownictwie. „Trzeba opanować tę anarchię”

W sobotnim wywiadzie w RMF FM prezes PiS i wicepremier wyjawił, jakie są plany Zjednoczonej Prawicy na sądownictwo. Byłaby to kolejna zmiana w wymiarze sprawiedliwości za rządów PiS (sama ustawa o Sądzie Najwyższym była nowelizowana kilkanaście razy).

Zanim spór o orzeczenia TSUE rozszerzył się o wyrok Trybunału Konstytucyjnego, główny problem dotyczył Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W sierpniu tego roku I prezes SN w pewnym stopniu zamroziła prace tej izby, by – co sama przyznała – dać czas polskim władzom na ewentualne zmiany w przepisach.

Co szykuje PiS w sprawie sądownictwa? Kaczyński przedstawia pomysły

Jarosław Kaczyński jeszcze w sierpniu zapowiadał, że problematyczna Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana w obecnej formie, co miałoby pozwolić na złagodzenie sporu z unijnymi instytucjami.

Krytyczną ocenę na temat Izby Dyscyplinarnej Kaczyński podtrzymał i 16 października w RMF FM mówił: – Trzeba opanować tę anarchię, która dziś panuje w polskich sądach i trzeba zlikwidować te instytucje, które się nie sprawdziły. A Izba Dyscyplinarna się nie sprawdziła.

Jednocześnie prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział inne zmiany, które mają dotknąć polski wymiar sprawiedliwości. Miałyby przestać istnieć sądy rejonowe, a ich zadania przejmą sądy okręgowe. Aby zachować dwuinstancyjność wymiaru sprawiedliwości, ma dojść do powołania sądów regionalnych (i to one rozpatrywałyby skargi na wyroki sądów okręgowych).

– Wszystkie sądy będą miały status sądów okręgowych. To nie tylko poprawi sytuację sędziów, ale przede wszystkim poprawi sytuację tych, którzy przed sądami w różnych rolach stają – tłumaczył Kaczyński.

