Kuriozalne porównanie Żukowskiej w TVP. „Jak są Himalaje, to ludzie też się na nie wspinają”

W rozmowie z Michałem Rachoniem w programie „Woronicza 17” w TVP Anna Maria Żukowska powiedziała, że zdaniem Lewicy zapora na granicy polsko-białoruskiej nie jest skutecznym sposobem walki z nielegalną migracją. – Przeszkody wręcz zachęcają ludzi do ich pokonywania. Jak są Himalaje, to ludzie też się na nie wspinają – stwierdziła posłanka Lewicy.

Żukowska a kryzys migracyjny

Zapytana przez dziennikarza TVP, czy „naprawdę porównała ludzi, którzy – jak mówi Lewica – poszukują lepszego świata i ryzykują życie, do sportowego wyzwania”, parlamentarzystka odparła, że „odnosi się do potrzeb człowieka, który chce osiągnąć swój cel”. – Chce pokazać, że nawet największe przeszkody nie są w stanie powstrzymać ludzi zdeterminowanych. Jako cywilizacja europejska nie powinniśmy pozwalać na to, żeby kobiety i dzieci marzły w lesie – wyjaśniła Anna Maria Żukowska.

Według parlamentarzystki „rząd powinien podjąć decyzję o budowie ośrodka przy granicy, gdzie będą przyjmowane i weryfikowane wnioski od migrantów”. – Takich placówek jest obecnie za mało, bo nie byliśmy wcześniej w takiej sytuacji. Przynajmniej dwa nowe takie ośrodki powinny się pojawić – dodała posłanka.

Zapora na granicy z Białorusią

14 października posłowie głosowali w sprawie „pilnego rządowego projektu ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej”. W głosowaniu wzięło udział 449 posłów. „Za” było 274, „przeciw” – 174, jeden wstrzymał się od głosu, a 11 nie wzięło udziału w głosowaniu.

Projekt był procedowany ekspresowo: 12 października przyjął go rząd, a Sejm zdecydował w jego sprawie dwa dni później. O samej zaporze wiadomo niewiele: ze względów bezpieczeństwa nie będą podawane szczegóły na jej temat (w ramach budowy ma powstać też system monitorujący etc.). Według szacunków autorów projektu (wniosło go MSWiA) budowa pochłonie 1,615 miliarda złotych.

