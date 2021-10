Skandaliczne słowa Korwin-Mikkego. Rachoń i Tarczyński nie kryli oburzenia

Przyjęta przez Sejm ustawa o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej wywołała wśród polityków niemałe kontrowersje. Jednego z liderów Konfederacji skłoniła wręcz do...obrony białoruskiego reżimu.

- Jeżeli mamy utrzymywać 3 tys. ludzi na granicy, to taniej jest postawić mur i utrzymywać 300. Poza tym jest to bardziej humanitarne - stwierdził Janusz Korwin-Mikke. Zdaniem posła Konfederacji „migranci przylatują samolotami z Iraku i Syrii i mieszkają w luksusowych hotelach na Białorusi, po czym są prowadzeni przez specjalnych przewodników na granicę”. - Tu nie ma nikogo z Afganistanu, bo kobiety tam kochają, że za próbę gwałtu jest kara śmierci i nie uciekają - powiedział polityk.

Korwin-Mikke broni Łukaszenki

Janusz Korwin-Mikke zaznaczył także, że „to polskie władze wepchnęły Łukaszenkę w objęcia Putina”. - Trzeba było nie drażnić prezydenta Białorusi, to jest skandal. Łukaszenka był dla Polski bardzo życzliwy. Przez Polskę, która działała na zlecenie USA będziemy mieć rosyjskie wojska przy granicy z Polską - ocenił. Według posła Konfederacji „Łukaszenka przez 20 lat bronił się przed Putinem”.

Polityk skrytykował także działania Związku Polaków na Białorusi. Oburzony Michał Rachoń przypomniał, że Andżelika Borys i Andrzej Poczobut od wielu miesięcy przebywają w ciężkich warunkach w więzieniu. - Pan dobrze wie, jaka jest charakterystyka reżimu białoruskiego i jak działa KGB. Rozumiem, że pan odgrywa teatr, że to jest pomysł polityczny, tylko bardzo proszę, żeby pan tego nie robił kosztem ludzi, którzy płacą za swoje działania życiem i zdrowiem - apelował dziennikarz TVP. - Łukaszenka nie jest prorosyjkim dyktatorem? Proszę sobie nie robić jaj z poważnych rzeczy - dodał Michał Rachoń.



- Zawsze tak jest, że jak Konfederacji rośnie poparcie, to wychodzi Korwin-Mikke cały na biało i opowiada tak haniebne rzeczy. Dlatego przez 30 lat odkąd jest w polityce nigdy nie był i nie będzie w rządzie. To jest żart polityczny zagrażający Polsce - ocenił Dominik Tarczyński z PiS.

- Jesteście rosyjską agenturą - powiedział zwracając się do polityków Zjednoczonej Prawicy. - To już byłoby za dużo nawet jak na piątek wieczór - odparł rozbawiony Dominik Tarczyński.

