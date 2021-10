Marian Banaś połączy siły z opozycją? „Rząd nie lubi sam na siebie donosić”

Andrzej Sośnierz i Agnieszka Ścigaj z koła Polskie Sprawy złożyli projekt ustawy, która nadaje dodatkowe uprawnienia prezesowi Najwyższej Izby Kontroli. – Jeśli NIK kontroluje np. Ministerstwo Sprawiedliwości, to wysoce niestosowne jest, aby ewentualne skargi NIK były kontrolowane przez resort sprawiedliwości. To patologia. Nie może być tak, że MS samo się ocenia – tłumaczył Andrzej Sośnierz w rozmowie z „Super Expressem”. – Co ciekawe, z 50 spraw, którymi zajmował się NIK tylko w 2 przypadkach sprawa została przekazana prokuraturze. Rząd nie lubi sam na siebie donosić – dodał były polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Marian Banaś o projekcie ustawy

Pomysł polityków zyskał aprobatę Mariana Banasia. Prezes NIK podkreślił, że wyposażenie Najwyższej Izby Kontroli w uprawnienia prokuratorskie w sprawach dotyczących urzędników, którzy marnotrawią publiczne pieniądze pozwoliłoby na skuteczne pociąganie ich do odpowiedzialności.

– W obecnej sytuacji to od decyzji prokuratora zależy czy dany urzędnik stanie przed sądem. Z punktu widzenia kontroli państwowej to błąd, że o tym czy ważny polityk stanie przed sądem decyduje prokuratura podległa innemu politykowi – tłumaczył Marian Banaś.

Nowe uprawnienia dla prezesa NIK – co zawiera projekt?

W projekcie ustawy zapisano, że jego celem jest zmiana uprawnień prezesa NIK poprzez możliwość zainicjowania postępowania karnego na podstawie uzyskanych w trakcie kontroli informacji oraz zebranego materiału dowodowego.

Najwyższa Izba Kontroli dokonuje sprawdzenia i oceny działalności jednostki kontrolowanej, jednakże nie ma możliwości wiążącego oddziaływania na podmiot kontrolowany. Oznacza to, że kontrola, mimo prawidłowego przebiegu i słusznie sformułowanych wniosków może nie przynieść faktycznego rezultatu w postaci eliminacji działań niezgodnych z prawem – napisano w uzasadnieniu.

Politycy z koła Polskie Sprawy zaznaczają, że zarówno prezes NIK jak i sama Najwyższa Izba Kontroli nie posiadają skutecznych narzędzi eliminacji wykrytych nieprawidłowości.

Czytaj też:

NIK uderza w TVP. Ogromne nieprawidłowości finansowe