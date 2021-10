Adam Bielan ocenił wywiady Kolendy-Zaleskiej z Donaldem Tuskiem. „Wyznania miłosne”

Jarosław Kaczyński nie wykluczył, że może dojść do jego debaty z Donaldem Tuskiem, ale pod pewnym warunkiem. Jak powiedział prezes PiS, lider PO musiałby najpierw przeprosić za to, że „jest autorem wielkiej degradacji polskiego życia publicznego, degradacji języka i tej straszliwej fali nienawiści, która została wywołana”.

Na reakcję przewodniczącego Platformy Obywatelskiej nie trzeba było długo czekać. „Przepraszam, Jarku. A teraz datę i miejsce debaty poproszę. Z góry dziękuję” – napisał Donald Tusk na Twitterze.

Adam Bielan o przeprosinach Donalda Tuska. „To jest kpina”

Do reakcji lidera PO na słowa Jarosława Kaczyńskiego odniósł się Adam Bielan na antenie TVN24. – To jest kpina, nie przeprosiny. Mówię o oświadczeniu Tuska. Pan uważa, że to są przeprosiny ze strony Tuska? Tak szczerze? – pytał polityk Partii Republikańskiej na antenie TVN24. – Śmieszne jest to, że lider partii politycznej od 11 lat nie stanął do żadnej debaty. To jest skrajnie niepoważne – kontrował Konrad Piasecki.

– Jarosław Kaczyński odpowiada również na pytania dziennikarzy, był w prywatnym medium, w RMF. Proszę pokazać wywiad Donalda Tuska, który się odbywał poza liberalną bańką w ostatnich tygodniach i miesiącach. Tusk udziela wywiadów tylko „Gazecie Wyborczej” i TVN-owi, w których nie usłyszy żadnych trudnych pytań – stwierdził Adam Bielan w „Rozmowie Piaseckiego”.

Wywiady Kolendy-Zaleskiej z Tuskiem? Bielan mówi o „wyznaniach miłosnych”

Konrad Piasecki zaznaczył, że w RMF FM wywiad z Jarosławem Kaczyńskim prowadził Krzysztof Ziemiec, który jest także związany z Telewizją Polską. – Trudno mi powiedzieć o Krzysztofie Ziemcu, że jest dziennikarzem, który zada Jarosławowi Kaczyńskiemu miażdżąco trudne pytanie – powiedział dziennikarz.

– A czy pan widział wywiady pana koleżanki redakcyjnej Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z Donaldem Tuskiem? Te wyznania miłosne – odpowiedział polityk, po czym zaznaczył, że skoro Konrad Piasecki rozlicza swoich kolegów z przeprowadzania wywiadów, to on jako polityk również ma prawo je skomentować.

