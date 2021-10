Kiedy Jarosław Kaczyński przejdzie na emeryturę? Witold Waszczykowski o „wieku kardynalskim”

Kiedy Jarosław Kaczyński uda się na emeryturę? – Kiedyś byłem świadkiem rozmowy, kiedy prezes wspominał, że będzie to wiek kardynalny czy kardynalski. To jest 75 lat – powiedział Witold Waszczykowski w „Porannej rozmowie” RMF FM. – Nie wiem, czy będzie taka decyzja – zastrzegł europoseł. Robert Mazurek wtrącił, że granica, o której wspomniał europoseł, to 80 lat. – No to w takim razie mamy jeszcze osiem lat z Jarosławem Kaczyńskim – podsumował dziennikarz.

Kto mógłby zostać następcą Jarosława Kaczyńskiego?

W dalszej części audycji Witold Waszczykowski w imieniu swojego środowiska politycznego zaznaczył, że „nie czuje potrzeby wymieniać lidera”. Kadencja Jarosława Kaczyńskiego jako prezesa Prawa i Sprawiedliwości kończy się w 2025 roku. – W tym czasie będą wybory do parlamentu, do Sejmu, będą wybory europejskie i będą wybory prezydenckie. Jest, co robić dla partii, która rządzi – stwierdził polityk.

Robert Mazurek dopytywał swojego gościa o to, kto mógłby być następcą Jarosława Kaczyńskiego. – Nie ma w tej chwili takich rozważań. Dlatego że z tego co widzę, prezes jest w dobrym zdrowiu, operatywny, koncepcyjnie również, więc przedwczesne są dyskusje – powiedział krótko Witold Waszczykowski.

Jarosław Kaczyński zapowiada odejście z rządu

Przypomnijmy – w ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na początku 2022 roku odejdzie z rządu. – Ja tego nie ukrywałem nigdy, nie wiem dlaczego to jest teraz taka sensacja, bo ja tam przybyłem z pewnymi zadaniami i one już są w zasadzie na końcu drogi. Jeżeli je wykonam, no to mój pobyt w rządzie nie będzie miał wielkiego sensu (...). W partii jest bardzo dużo do zrobienia, a wiek taki jak mój ma niestety tę wadę, że na dwóch etatach jest niełatwo – powiedział prezes PiS na antenie RMF FM.

