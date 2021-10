Debata w PE o praworządności w Polsce. Starcie Morawieckiego z von der Leyen i europosłami

13:40 Debata się zakończyła. Głosowanie rezolucji ma odbyć się w czwartek 21 października. 13:38 – Sędzia Milewski został wyrzucony i przeniesiony do innego sądu. A gdzie są pisane orzeczenia TK. Na spotkaniach towarzyskich, o których mówi Jarosław Kaczyński? A kto orzeka dzisiaj? Prokurator stanu wojennego Piotrowicz. To pana koledzy, na nich się pan opiera – mówił Halicki. – Mówi pan do mnie, do członka antykomunistycznych struktur, zarzuca, że jesteśmy po złej stronie? To wy macie komunistycznych przyjaciół. I na nich się opieracie w centralizacji władzy państwa nad wszystkim. Nie damy się zniszczyć – dodał. Na koniec po angielsku podziękował innym europosłom. 13:36 – Rozumiem, że likwidowana będzie Izba Dyscyplinarna, ale jak rozumiem, wyrzuceni sędziowie mogą jutro także wrócić do pracy, tak? Powiedział pan tyle kłamstw, że nie da się w ciągu minuty ich sprostować – mówił Andrzej Halicki. 13:32 – Przemawiał pan jak lider małej partii w wyborach. Gdzie są pana pomysły na to, jak wyjść z kryzysu? Nie widziałam żadnego pomysłu. Polska zmierza w kierunku przepaści – mówiła Ska Keller w kierunku premiera Morawieckiego. – Nie zapominajmy o tym, że Polska to dużo więcej niż PiS – dodała. 13:30 – Wstyd mi za tych polskich eurodeputowanych, którzy stąd atakują Polskę, swoją ojczyznę. Ale najczęściej wywodzą się układów socjalistycznych albo prywatyzowali Polskę w taki sposób, że wyprzedawali narodowy majątek – mówi Szydło. 13:29 – Pięć lat temu stałam tu i tłumaczyłam, dlaczego Polska, kraj dumny, który kocha wolność i solidarność, nie poddawał się i dążył do tego, by być w tej wspólnocie – mówiła Szydło. – Bo to było nasze marzenie. Że tylko wtedy Polska będzie mogła się rozwijać. Że dołączymy do państw, które kierują się zasadami ojców założycieli. Ciągle wierzymy w te ideały i w taką UE. Dlatego z taką troską chcemy rozmawiać o tym, że potrzebne są plany – dodała 13:28 – Powiem jasno i dobitnie: nie wypchniecie Polski z Unii Europejskiej. Polska jest i będzie w Unii Europejskiej, bo taka jest decyzja i wola Polaków. I czas skończyć z kłamstwami i nieprawdziwymi tezami, które tutaj stawialiście – mówiła była premier, europoseł Beata Szydło. 13:23 – Demokracja i praworządność są oczywiście wolniejsze niż autokracje. Autokracje działają szybciej, niż zapadną wyroki. Ale to nas różni od autokratów na tym świecie. Nasze procedury są sprawiedliwe, uzasadnione i pełne wewnętrznej mocy. Będziemy bronić obywateli w Polsce – podkreśliła na koniec szefowa KE. 13:21 – Członkostwo w Unii musi iść w parze z przestrzeganiem zasad. Proszę nie próbować uciekać przed debatą. Podkopywanie filarów UE zagraża demokracji, nie możemy do tego dopuścić. To dotyczy nas wszystkich. Ta debata pokazuje jak poważna jest sytuacja – mówiła szefowa KE. 13:20 Głos zabrała przewodnicząca Von der Leyen. 13:19 – Dziś jest symboliczny dzień, bo 19 października został zamordowany ks. Jerzy Popiełuszko. Ja wtedy walczyłem po stronie Solidarności Walczącej, a niektórzy, którzy się wypowiadali tutaj byli po zupełnie innej stronie – mówił premier, co wzburzyło europosłów w sali i wywołało donośne głosy sprzeciwu. 13:17 – Zamierzamy zlikwidować Izbę Dyscyplinarną SN – zapowiedział premier. 13:16 – Kiedy o Putinie mówią przedstawiciele Niemiec, którzy tworzą Nord Stream 2, to jest to głęboka nieprawda – mówi Morawiecki. 13:15 – Od wielu osób słyszę, że wyroki sądowe są pisane na polityczne zamówienie. Proszę mi pokazać jeden taki wyrok. A ja mogę państwu powiedzieć, że to koledzy wasi z PO właśnie odpowiadają za taki grzech – mówił premier, przypominając rzekomy przypadek wpływania na sędziów z czasów rządów Donalda Tuska. „Nie kłam” – można było usłyszeć głosy z sali. 13:14 – Praworządność jest zasadą, która jest równie ważna dla Warszawy, jak dla innych stolic. Nie ma tutaj między nami różnicy zdania. Jest różnica co do tego, czy pod pretekstem praworządności można żądać od państw członkowskich rzeczy, których nie ma w traktatach – mówił Morawiecki. – Czy można działać ultra vires, ponad tym, co państwa członkowskie dały UE jako przyznane kompetencje. Moim zdaniem nie można – dodał. 13:11 Głos ponownie zabrał premier Morawiecki. 13:09 – Panie premierze, nie pozwolimy wam na to, żebyśmy okradli nasze dzieci z przyszłości, my Polacy nie pozwolimy na to, żebyście okradli miliony Polaków z marzeń – mówił Bartosz Arłukowicz. – Za waszymi plecami zaciera ręce Putin. Dzisiaj walczycie z praworządnością, sądami, trybunałami, bo chcecie być bezkarni. Ale przyjdzie dzień, kiedy przed tymi sądami i trybunałami staniecie – dodał. 13:03 – Premier Morawiecki jest tylko wykonawcą woli wicepremiera Kaczyńskiego. Prawdziwy szef powiedział, że nic go nie przekona, ze białe jest białe, a czarne jest czarne. I właśnie w tym duchu utrzymana była homilia premiera Morawieckiego „myli się cała demokratyczna Europa, w Polsce wszystko jest w porządku”. Oni coraz bardziej przypominają szalonego kierowcę, który jedzie pod prąd i oskarża o to innych – mówił europoseł Janusz Lewandowski. – Unia się nie myli, stając w obronie zasad, które ubezpieczają wolności obywatelskie przed nadużyciami władzy. Staje po stronie polskich obywateli – dodał.– 12:58 – Polska pozostanie w Europie. To nie przemija. To rządy przemijają. Ale jest kwestia, jakie pozostaną skutki po tych rządach. I o to powinniśmy się wszyscy zatroszczyć – mówił europoseł Bogusław Liberadzki 12:53 Europoseł Thijs Reuten mówi o „chuligaństwie sądowniczym” w Polsce i apeluje do KE o zdecydowane kroki. – Obawiam się, że zapomniał pan, że otrzymaliście władze od narodu. Orzeczenie TK to wynik gierki, który służy władzy. Zakładnikiem jest całe polskie państwo. – zwrócił się do Morawieckiego. 12:49 – Te środki nie są blokowane przez KE, przez PE, przez TSUE. Te środki są niestety blokowane przez ciemną grę pańskiego rządu, grę obliczoną na to, żeby bez zmiany traktatów wybierać to, co się chce z jej zasad i praw – mówił o środkach z Funduszu Odbudowy europoseł Jarosław Kalinowski. – Chcecie rządzić bez kontroli niezawisłego sądownictwa. To burzenie zasad i fundamentów UE. UE, która daje nam bezpieczeństwo i dynamiczny rozwój – dodał.„” 12:44 Europoseł Łukasz Kohut chciał wręczyć prezent Mateuszowi Morawieckiemu. Była to figurka Pinokia. Jednak podarunek od razu zabrał stojący za premierem minister ds. UE Konrad Szymański.



twitter.com 12:40 – Pan, panie Morawiecki, to Pinokio w rękach pryncypała z Nowogrodzkiej. Zbudowaliście patodemokrację, dyktaturę ciemniaków – mówił europoseł Łukasz Kohut. 12:35 – A więc wojna! – pisze europoseł PiS.



twitter.com 12:31 – Ważniejsi politycy obozu rządzącego wielokrotnie atakowali UE. Dzisiaj zagrożeni utratą europejskich pieniędzy, bez których przegrają kolejne wybory, chcą dialogu i kompromisu. To jest fałsz, żadnego kompromisu nie będzie. Kilka dni temu ich wódz zapowiedział totalną destrukcję sadownictwa. – kontynuował Cimoszewicz, nawiązując odo ostatniego wywiadu Jarosława Kaczyńskiego. – Europa potrzebuje Polski respektującej wspólne zasady i wartości. Polska i Polacy potrzebują UE, w której dla świętego spokoju nie zwycięża oportunizm – dodał. 12:28 – Przez 25 lat uznawano Polskę za model demokratycznego państwa. W ciągu ostatnich sześciu lat większość tych osiągnięć stała się historią – stwierdził Włodzimierz Cimoszewicz. – Trójpodział władzy jest fikcją. Decyzje podejmuje jedne autokrata. Z parlamentu zrobiono kabaret. Posłowie opozycji są karani niemal za wszystko. Sędziowie są prześladowani za przestrzeganie konstytucji i wyroków TSUE. Trybunał konstytucyjny i Sad Najwyższy są marionetkami. Telewizja publiczna nieustanie kłamie. Policja brutalnie traktuje manifestantów, a ochrania nacjonalistyczne bojówki. Wszyscy, którzy krytykują te rządy to zdrajcy – mówił były premier. 12:23 Roman Giertych komentuje debate w PE:



twitter.com 12:15 – Panie Morawiecki, zacytuje polską pisarkę: Pana kłamstwa są jak króliki, bo rodzą mniejsze kłamstewka w nieskończoność – zwróciła się do premiera europoseł Magdalena Adamowicz, wymieniając listę kłamstw, które jej zdaniem wygłosił premier. – Cynicznym kłamstwem jest to, że sądy konstytucyjne innych państw orzekły tak jak pisowski trybunał. (...) Trybunał Konstytucyjny, który miał bronić suwerena przed władzą, obsadziliście ludźmi władzy, by władzy bronili. Według OBWE wybory w Polsce nie są demokratyczne – dodała. 12:11 – To nie jest zabawa, Polacy, jak lunatycy, wbrew woli narodu, zmierzają w stronę polexitu. UE nie jest sklepem samoobsługowym. Jeżeli jakiś rząd według własnego widzimisię manipulować prawem unijnym, nie może być członkiem UE – mówił niemiecki europoseł Moritz Körner. 12:06 – Rządzący myślą o Unii pieniądza, a nie prawa. O Unii, z którą trzeba walczyć, a nie współpracować – mówił Leszek Miller w Parlamencie Europejskim. – Premier Morawiecki brzmi jak Nigel Farage. 21 lat minęło i nie ma superpaństwa, ale jest brexit i naśladowcy Farage'a. Mam nadzieję, że Polska nie pójdzie tym śladem – dodał były premier, przypominając, że to jego rząd wprowadzał Polskę do UE. 12:01 Europoseł Janusz Lewandowski ostro odniósł się do słów Mateusza Morawieckiego.



twitter.com 11:56 Europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski zabrał głos w dyskusji na Twitterze.



twitter.com 11:53 Radosław Sikorski komentuje debatę na Twitterze.



twitter.com 11:44 - Proszę zatem nie próbować nam dzisiaj wciskać kitu. Nie damy się nabrać na wasze fałszywe zaklęcia. Jeśli przyjechał pan nas dzisiaj do Starsburga leczyć snem, uśpić naszą czujność, to srogo się pan zawiedzie. Nie damy sobie wciskać kitu. Przegrał pan. Wraca pan dzisiaj do Polski na tarczy, 26:1. Szkoda, że nie miał odwagi przyjechać dzisiaj do Strasburga pana prawdziwy mocodawca Jarosław Kaczyński - kontynuował Robert Biedroń.



- Figę z makiem dostaniecie, jeśli będziecie prześladować kobiety, jeśli będziecie podnosić rękę na mniejszości. Dzisiaj wspomniany prezydent Lech Kaczyński w grobie się przewraca, jak słyszy to, co zrobiliście z UE. Nie macie mandatu do robienia tego, co robicie Polkom i Polakom - dodał europoseł. 11:40 - Panie premierze, dostał pan dzisiaj wielką szansę. Miał pan szansę się dzisiaj zrehabilitować. Niestety nie wykorzystał pan ten szansy. Zaatakował pan bezpardonowo wspólnotę. Wpisał się pan niestety w coś, co przynosi Polkom i Polakom dziś wielki wstyd - obrzydliwą retorykę, w której pana koledzy i koleżanki nazywają flagę UE "szmatą", UE "wyimaginowaną wspólnotą", a miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy "brukselskim okupantem" - rozpoczął swoje wystąpienie Robert Biedroń. 11:35 Anna Zalewska na Twitterze odniosła się do wystąpienia Radosława Sikorskiego.



twitter.com 11:29 - Sednem sprawy jest to, czy można odsuwać, zastraszać i zastępować rzetelnych sędziów, popychlami. Czy sędziowie w Polsce mają być tak niezależni jak Trybunał magister Przyłębskiej, czy telewizja Kurskiego. Ten brudny proceder nie jest w ogóle sporem konstytucyjnym, bo jest to niezgodne z polską konstytucją, jak i z traktatami europejskimi, jak i w ogóle z podstawami cywilizacji łacińskiej. Łamiecie wszystkie trzy – podsumował Radosław Sikorski. 11:27 - Panie premierze, słuchałem pana uważnie i zgadzam się, że w Konfederacji relacja między krajowymi sądami konstytucyjnymi a instytucjami Unii, to przedmiot uczciwej różnicy zdań, ale w tej sprawie jest to także z pańskiej strony wielkie kłamstwo, bo w ogóle nie o to chodzi, nie to jest sednem sprawy, czy traktat lizboński wynegocjowany przez Jarosława Kaczyńskiego i ratyfikowany przez Lecha Kaczyńskiego, jest niezgodny z polską konstytucją. Nie o to chodzi – powiedział Radosław Sikorski, zwracając się do Mateusza Morawieckiego. 11:22 W kontekście wyroku polskiego TK Patryk Jaki zwrócił uwagę na odmienne podejście unijnych instytucji do konkretnych państw. - Nie podoba wam się ten (polski – red.) rząd. Chcecie przywrócić te marionetki, które zgadzają się na wszystko, co mówicie, ale mój kraj jest niezależny i tylko Polacy mogą zdecydować, kto będzie rządził - podkreślił Patryk Jaki. 11:17 Beata Kempa zwróciła uwagę na frekwencję podczas debaty o praworządności w Polsce.



twitter.com 11:13 Wciąż w mediach społecznościowych polscy politycy komentują przebieg debaty.



"Rozszerzanie wpływów instytucji unijnych to rzeczywisty problem. Polska powinna się temu przeciwstawiać. Ale przez swoje działania PiS daje biurokracji unijnej pretekst do eskalacji tej ingerencji. W ten sposób osłabia nie tylko pozycję Polski, ale w ogóle państw narodowych w UE" - napisał Jarosław Gowin.



twitter.com 11:08 W czasie debaty o praworządności niektórzy politycy decydują się na wplatanie w swoje wypowiedzi słów w języku polskim.

- Polska jest, będzie suwerennym państwem narodowym. Polska jest i będzie w Europie. Jestem Polakiem – powiedział Miroslav Radacovsky. 11:04 - Panie premierze, gdybym chciała zażartować, powiedziałabym: gratuluję panu. Pana rząd pobił rekord Guinnessa. Chyba nigdy wcześniej parlament nie musiał tak często zajmować się innym państwem członkowskim, jak teraz zajmuje się Polską i problemami Polski z niezależnością sądownictwa, prawami kobiet, osób LGBTIQ, z wolnością mediów. Ale tu nie ma z czego żartować - tymi słowami do premiera Mateusza Morawieckiego zwróciła się Sylwia Spurek. 11:01 Z mównicy głos zabrał również Marek Belka. Europoseł wspomniał o Jarosławie Kaczyńskim.



- Nie ukrywam, że odczuwam wstyd, że po raz kolejny przez działania pana rządu mówimy tu o Polsce. Nie wiem jednak, czy to pan powinien dziś tu być, tłumacząc wasze kłamstwa europosłom. Przecież każdy wie, że to minister Ziobro jest odpowiedzialny za politykę unijną w waszym rządzie. Ostatnio w Sejmie, komentując haniebny wyrok tzw. Trybunału, sugerował pan, że UE realizuje widzimisię europejskich biurokratów. Panie premierze, jedyne widzimisię, które wpływa na życie Polaków, to antyeuropejskie obsesje Jarosława Kaczyńskiego - powiedział Marek Belka. 10:53 - To obsesja PiS, TK jest narzędziem, którym się posługujecie - powiedział Kostas Arwanitis, który twierdzi, że w dyskusji chodzi tylko o sferę ideologiczną. - Prawa człowieka i praworządność nie podlegają negocjacjom - stwierdził polityk. - Polska musi pozostać w Europie, ale nie dla takich skrajnych wartości, które prawica przedstawia - dodał. 10:47 - Moje życzenie, panie premierze, proszę wrócić, wycofać się z tych niemądrych decyzji. Proszę tak naprawdę zakończyć ten marsz w stronę upadku - powiedział na zakończenie swojego wystąpienia Guy Verhofstadt, zwracając się do premiera Mateusza Morawieckiego. 10:43 "Obecny rząd odwrócił się plecami do Europy. Nie szanuje europejskich wartości. W największych przyjaciołach Polski dopatruje się największych wrogów. W sześć lat PiS podważył pozycję, którą budowaliśmy przez ćwierć wieku" - oceniła Kamila Gasiuk-Pihowicz.



twitter.com 10:40 "Nie ma większego wstydu nad to, jak polscy eurodeputowani biją brawo i cieszą się gdy z mównicy padają wezwania do karania Polski" - napisał na Twitterze Joachim Brudziński.



twitter.com 10:38 - Obronimy Polskę europejską, bo Polska ma inną twarz niż tylko język agresji. Widzieliście to w poprzednią niedzielę na demonstracjach. Polakom nie jest obojętne, jak będzie się toczyła nasza przyszłość - wspólna przyszłość Europy i Polski - podsumował Andrzej Halicki. 10:34 W czasie debaty Andrzej Halicki zwrócił się bezpośrednio do Mateusza Morawieckiego. - Język agresji to nie jest dowód siły. W tej izbie, pomimo pańskich pokrzykiwań, wszyscy wiedzą, że pański rząd ma minimalną przewagę w Sejmie i nie ma przewagi w Senacie. Ta krucha większość powoduje, że dziś próbuje pan atakować. Ale kogo pan atakuje? Atakuje pan partnerów i przyjaciół. A sojuszników szuka nie tam, gdzie trzeba - powiedzial europoseł. 10:27 - W momencie, gdy zwróci pan na to uwagę, będzie pan rozumiał, dlaczego ten parlament prowadzi zimną wojnę przeciwko i stara się zdestabilizować rządy konserwatywne w Europie i dlaczego dla osiągnięcia tego celu narusza podstawowe zasady traktatów i tworzy ad hoc zasady, których tam nie ma – analizował Ryszard Legutko. 10:23 - Panie premierze z tego, co pan usłyszał jak dotąd, może pan zgadnąć, że znalazł się pan w szczególnym miejscu. PE jest instytucją, po pierwsze: która jest rządzona przez tę samą koalicję polityczną od zarania dziejów (…). Konsekwencje łatwo przewidzieć. Po drugie ta koalicja jest zdecydowanie lewicowa. (…) Stają się oni coraz bardziej radykalni, starają się narzucić te lewicowe poglądy całemu światu - powiedział Ryszard Legutko.



- Po trzecie nie ma tu zrozumienia dla sprzeciwu i te grupy sprzeciwiające się ogranicza się, nie współpracując z nimi w ramach tzw. kordonu sanitarnego. Po czwarte udało się tutaj stworzyć tyranię większości, która kontroluje wszystko od administracji aż po dystrybucję kluczowych stanowisk politycznych - kontynuował swoją wypowiedź europoseł. 10:17 Malik Azmani w czasie debaty w Parlamencie Europejskim wezwał do odrzucenia Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. 10:14 "Polscy europosłowie opozycji klaszczą niemieckiemu deputowanemu, który łaja Polskę. Skandal!" - napisała na Twitterze Beata Kempa.



twitter.com 10:11 Max Weber w ostrych słowach zwrócił się do Mateusza Morawieckiego. - Sieje pan zamęt i podziały. Osłabia pan Unię Europejską - powiedział. - Ta polityka pomaga Rosjanom, Władimirowi Putinowi, którzy są jak najbardziej zainteresowani podzieloną, osłabioną UE. Niech pan przestanie, niech pan z tym skończy - powiedział Max Weber. 10:07 Max Weber odniósł się do niedawnych manifestacji prounijnych w Polsce. - Chcę podziękować Polakom, którzy wyszli na ulicę Warszawy i nie tylko. Chcę podziękować Donaldowi Tuskowi, że nawoływał do tych demonstracji - kontynuował. - Donald Tusk ma rację: jeśli nie nastąpi rewizja wyroku, będziemy blisko polexitu - powiedział w dalszej części wystąpienia. 10:05 Polscy politycy w mediach społecznościowych na bieżąco komentowali wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego.



twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com 10:02 - Niech żyje Polska. Niech żyje UE suwerennych państw, niech żyje Europa, najwspanialsze miejsce w świecie - powiedział Mateusz Morawiecki. Tymi słowami premier zakończył swoje wystąpienie. 10:01 - Chcę Europy silnej i wielkiej, walczącej o sprawiedliwość i solidarność, o równe szanse Europy zdolnej stawić tamę autorytarnym reżimom, Europy stawiającej na najnowsze recepty gospodarcze, Europy szanującej kulturę i tradycję, z której wyrosła - wymieniał Mateusz Morawiecki. - To wielkie zadanie dla nas wszystkich - podkreslił premier polskiego rządu. 9:57 - Przyszłość Europy może być naszym wspólnym sukcesem. Dla trwałego dialogu (...) można utworzyć Izbę Trybunału Sprawiedliwości, składającą się z sędziów wskazywanych przez sądy konstytucyjne państw członkowskich. Przedstawiam dziś państwu taką propozycję. Ostateczna decyzja musi należeć do demosu i państw, ale sądy powinny mieć taką platformę do szukania wspólnego mianownika - zapewnił Mateusz Morawiecki. 9:52 Mateusz Morawiecki podkreślił również, że warto podjąć dyskusję nad tym, czy Unia Europejska powinna się zmienić.



W czasie wystąpienia Mateusza Morawieckiego miało miejsce drobne zamieszanie. Premier polskiego rządu był kilkakrotnie pospieszany przez prowadzącego obrady. Mateusz Morawiecki zapewnił, że wykorzystuje czas, który został mu przyznany. 9:47 - Mamy ze sobą wiele wspólnego, ale są między nami różnice. Jeśli mamy ze sobą współpracować musimy się godzić na istnienie różnic, musimy je akceptować. UE nie rozpadnie się od tego, że nasze systemy prawne będą się od siebie różnić - powiedział Mateusz Morawiecki. 9:44 - Niedawny wyrok TK stał się przedmiotem zasadniczego nieporozumienia. Gdybym sam usłyszał, że TK w innym kraju unieważnił unijne traktaty, byłbym też pewnie tym zaskoczony. Ale przede wszystkim postarałbym się sprawdzić, co naprawdę orzekł TK - powiedział Mateusz Morawiecki. 9:41 Premier polskiego rządu podkreślił, że prawo unijne wyprzedza prawo krajowe w obszarach przyznanych kompetencji, ale najwyższym prawem pozostaje krajowa konstytucja. 9:39 - O praworządności można mówić wiele, a każdy do pewnego stopnia będzie rozumiał to pojęcie inaczej. Myślę, że większość z nas zgodzi się, że nie może być mowy o praworządności bez kilku warunków: bez zasady podziału władz, bez niezawisłości sądów, bez przestrzegania zasady, że każda władza ma ograniczone kompetencje, a także bez przestrzegania hierarchii źródeł prawa - powiedział Mateusz Morawiecki. 9:37 Mateusz Morawiecki zaznaczył, że nie oznacza to, że Polacy nie przeżywają różnych niepokojów. - Nie możemy milczeć, gdy nasz kraj jest atakowany w sposób niesprawiedliwy i stronniczy. Reguły gry muszą być takie same dla wszystkich - podkreślił premier polskiego rządu. 9:35 - Polska jest i pozostanie członkiem UE - podkreślił Mateusz Morawiecki podczas debaty w Parlamencie Europejskim. 9:33 Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa UE. - Polska daje Europie bezpieczeństwo, stanowiąc wraz z Litwą i Łotwą zaporę - stwierdził Mateusz Morawiecki, odnosząc się do kryzysu migracyjnego, który inspiruje reżim Łukaszenki.

Premier podziękował wszystkim funkcjonariuszom, którzy na co dzień bronią zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. 9:31 Mateusz Morawiecki przestrzegał, że jeden kryzys może pociągnąć za sobą kolejny. - Trzeba liczyć się z ryzykiem domina. Jeden kryzys może pociągnąć w kaskadowy sposób kolejny - stwierdził premier.



Szef polskiego rządu dodał, że "integracja europejska to dla nas wybór cywilizacyjny", a w dalszej części omówił, jakie wzajemne korzyści czerpie Polska z obecności w UE, a także, w jaki sposób obecność Polski przekłada się na UE. 9:27 - Zacznę od sprawy podstawowej, od wyzwań, które są kluczowe dla naszej przyszłości - powiedział premier polskiego rządu. W dalszej części wypowiedzi Mateusz Morawiecki mówił o "kryzysie zadłużeniowym" oraz kryzysie migracyjnym. 9:25 - Staję tu dziś przed państwem w PE, żeby rozwinąć nasze stanowisko w kilku kwestiach, które uważam za fundamentalne dla przyszłości UE - rozpoczął swoje wystąpienie Mateusz Morawiecki. 9:24 - Polsko jesteś i zawsze będziesz w sercu Europy - powiedziała po polsku Ursula von der Leyen. 9:21 - Bardzo żałuję, że znajdujemy się w tej sytuacji. Zawsze byłam, zwolenniczką dialogu i zawsze nią pozostaję. Jest to sytuacja, która może i musi być rozwiązana - kontynuowała przewodnicząca KE. - Polska ma ważny udział w Europie. Wspólnie możemy stworzyć Europę, która będzie silniejsza - powiedziała Ursula von der Leyen.



W dalszej części wystąpienia przewodnicząca KE wspomniała o dokonaniach Jana Pawła II, Lecha Wałęsy i Lecha Kaczyńskiego w historii Polski. 9:19 - Komisja będzie działać. Opcje są wszystkim znane. Pierwszą opcją są działania związane z naruszeniem, gdzie będziemy w sposób prawny kwestionować wyrok TK. Kolejna opcja to mechanizm warunkowości i inne narzędzia finansowe - powiedziała Ursula von der Leyen. 9:17 Ursula von der Leyen poinformowała, że KE szczegółowo analizuje wyrok polskiego TK. - Mogę państwu powiedzieć już teraz, że mam głębokie obawy. Ten wyrok kwestionuje podstawy UE - powiedziała podczas debaty. 9:14 Ursula von der Leyen przypomniała o historii Polski, a następnie przeszła do omawiania aktualnej sytuacji w kraju. - Naród polski chciał demokracji, chciał wolności w wybieraniu swojego rządu, chciał wolności słowa, wolności mediów. Chciał zakończyć korupcję i chciał niezależnych sądów, aby chronić praw - powiedziała.



- Ostatni wyrok polskiego TK kwestionuje znaczącą część tego dorobku. Mamy obawy związane z niezależność systemu sprawiedliwości - kontynuowała przewodnicząca KE. 9:12 - Z niecierpliwością czekam na dzisiejsze wystąpienia, a także wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego - kontynuował Anže Logar. 9:10 - Dziękuję za zorganizowanie tej ważnej debaty. Jak wiadomo, poszanowanie praworządności ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Unii Europejskiej - powiedział minister spraw zagranicznych Słowenii. Anže Logar zaznaczył, że w czasie debaty jest potrzebna "konstruktywna" atmosfera. 9:03 Rozpoczęcie debaty opóźnia się. Na sali powoli zbierają się europarlamentarzyści. 8:59 Jako pierwszy głos zabierze Anže Logar – minister spraw zagranicznych Słowenii (obecnie Słowenia sprawuje prezydencję Rady Unii Europejskiej). Następnie wystąpi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Jako trzeci swoje stanowisko przedstawi premier Mateusz Morawiecki. 8:50 O godz. 9:00 rozpocznie się debata w PE. Europosłowie będą dyskutować o praworządności w Polsce.



Sądny dzień dla premiera Morawieckiego. Czeka go seria karkołomnych pytań

We wtorek 19 października o godz. 9:00 w Parlamencie Europejskim rozpoczęła się debata zatytułowana „Kryzys praworządności w Polsce a prymat prawa unijnego”. Wydarzenie to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że niektóre zapisy Traktatu o UE nie są zgodne z polską Konstytucją. Zgodnie z planem debata w PE potrwa do godz. 13:00. Podczas debaty przewidywane jest wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, a także premiera naszego kraju Mateusza Morawieckiego.

List Mateusza Morawieckiego do prezydentów i szefów rządów państw UE

Wczoraj na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano list, który premier Mateusz Morawiecki napisał do szefów rządów i prezydentów państw Unii Europejskiej. Już na wstępie pada zdanie: „Kieruję do Was ten list, aby Was uspokoić – ale jednocześnie, aby wzbudzić w Was niepokój”.

W dalszej części dokumentu premier sprecyzował, co dokładnie miał na myśli. „Pragnę uspokoić Was, że Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej – organizacji opartej na wspólnych dla nas Traktatach, ustanowionych przez wszystkie państwa członkowskie, które powierzyły wspólnym instytucjom szereg kompetencji i wspólnie uregulowały wiele dziedzin życia za pomocą prawa europejskiego. Pragnę uspokoić Was, że Polska tego prawa przestrzega i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami – stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej”.

Mateusz Morawiecki: Jeżeli tego zjawiska nie powstrzymamy...

Kolejne zdania dotyczą już wspomnianego wcześniej wywoływania niepokoju. „Jednocześnie jednak chcę wywołać Wasz niepokój – i zwrócić Waszą uwagę na niezwykle niebezpieczne zjawisko, które zagraża przyszłości naszej Unii. Mam na myśli stopniowe przeobrażanie się Unii w podmiot, który miałby przestać stanowić sojusz wolnych, równych i suwerennych państw – a stać się jednym, centralnie zarządzanym organizmem, kierowanym przez instytucje pozbawione demokratycznej kontroli ze strony obywateli państw Europy” – napisał Mateusz Morawiecki.

„Jeżeli tego zjawiska nie powstrzymamy, jego negatywne skutki odczują wszyscy. Dziś może ono dotyczyć jednego kraju – już jutro, pod innym pretekstem, kolejnych” – kontynuował premier polskiego rządu.

Czytaj też:

Politycy PiS przekonują, że unijne miliardy nie są nam potrzebne. Czyżby?