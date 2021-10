Robert Biedroń w PE: Prezydent Lech Kaczyński w grobie się przewraca

Robert Biedroń w czasie debaty w Parlamencie Europejskim o praworządności o Polsce zwrócił się bezpośrednio do premiera Mateusza Morawieckiego. – Panie premierze, dostał pan dzisiaj wielką szansę. Miał pan szansę się dzisiaj zrehabilitować. Niestety nie wykorzystał pan ten szansy. Zaatakował pan bezpardonowo wspólnotę. Wpisał się pan niestety w coś, co przynosi Polkom i Polakom dziś wielki wstyd – obrzydliwą retorykę, w której pana koledzy i koleżanki nazywają flagę UE „szmatą", UE „wyimaginowaną wspólnotą", a miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy „brukselskim okupantem" – rozpoczął swoje wystąpienie europoseł.

Biedroń zwrócił się do Morawieckiego. Wspomniał o Lechu Kaczyńskim

– Proszę zatem nie próbować nam dzisiaj wciskać kitu. Nie damy się nabrać na wasze fałszywe zaklęcia. Jeśli przyjechał pan nas dzisiaj do Strasburga leczyć snem, uśpić naszą czujność, to srogo się pan zawiedzie. Nie damy sobie wciskać kitu. Przegrał pan. Wraca pan dzisiaj do Polski na tarczy, 26:1. Szkoda, że nie miał odwagi przyjechać dzisiaj do Strasburga pana prawdziwy mocodawca Jarosław Kaczyński – ocenił Robert Biedroń.

Europoseł w swoim wystąpieniu wspomniał także o prezydencie Lechu Kaczyńskim. – Figę z makiem dostaniecie, jeśli będziecie prześladować kobiety, (…) jeśli będziecie podnosić rękę na mniejszości. Dzisiaj wspomniany prezydent Lech Kaczyński w grobie się przewraca, jak słyszy to, co zrobiliście z UE. Nie macie mandatu do robienia tego, co robicie Polkom i Polakom – grzmiał Robert Biedroń.

Czytaj też:

Mateusz Morawiecki w PE. Zaproponował nowe rozwiązanie