KE rozpoczęła operację „wywrotka rządu PiS”? „Każą nam ściągnąć majtki przez głowę”

We wtorek 19 października w Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca naszego kraju. Wziął w niej udział premier Polski Mateusz Morawiecki, który przekonywał unijnych polityków do racji obozu rządzącego. W odpowiedzi usłyszał jednak bezpośrednio od szefowej Komisji Europejskiej, że musi dokonać zmian.

– Zalecenie dla Polski brzmi następująco: odtworzyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i ponownie przywrócić do pracy zwolnionych bezprawnie sędziów. Proszę to uczynić – przekazała Morawieckiemu Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

W związku z tym zdarzeniem polityczni przeciwnicy Morawieckiego przypomnieli, że został on premierem w grudniu 2017 roku właśnie po to, by poprawić relacje Polski z Unią Europejską. Od tamtego czasu nasze stosunki ze Wspólnotą tylko się jednak pogorszyły.

Polityk PiS: Unia znalazła sposób, by nas dojechać

Anonimowy polityk PiS w rozmowie z Onetem podkreślał, że UE jeszcze długo nie wypłaci Polsce pieniędzy z Funduszu Odbudowy i będzie wykorzystywać je jako broń w starciu z rządem Mateusza Morawieckiego. – Unia znalazła sposób, by nas dojechać – miał powiedzieć o swojej partii przedstawiciel PiS, od lat zajmujący się kwestiami europejskimi.

Polityk PiS: Oni nie wypłacą nam tych pieniędzy

– Oni nie wypłacą nam tych pieniędzy. Za każdym razem będą domagać się spełnienia coraz to nowych żądań. Na końcu każą nam błagać na kolanach o kasę albo nawet ściągnąć majtki przez głowę – dodawało źródło Onetu, dodając słowa o rozpoczętej w Brukseli operacji pod tytułem „wywrotka rządu PiS”. Pieniądze z Funduszu Odbudowy nazwał „funduszem wyborczym PiS”, który może zapewnić tej partii trzecią kadencję.

