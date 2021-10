Koronawirus w Polsce. Cmentarze zostaną zamknięte? Adam Niedzielski odpowiedział jednoznacznie

W środę 20 października minister zdrowia zwołał konferencję prasową. – Co do świąt, nie ma zagrożenia. Na pewno cmentarze będą otwarte, tutaj nie będzie żadnego zaskakiwania. Chociaż rzeczywiście sytuacja jest o tyle dynamiczna, że ten przyrost, jaki mamy w ciągu ostatnich dwóch dni, jest zdecydowanie poza prognozą, którą przygotowaliśmy – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Jeżeli szukałbym przyczyn tego zjawiska, to mamy pewne analogie do września tego roku, kiedy to mniej więcej po dwóch tygodniach takiego stabilnego wzrostu, mieliśmy taką górkę przyrostów. Tyle, że one wtedy były rzędu 50 proc., a nie 100 proc. – kontynuował minister zdrowia i przekazał, że Ministerstwo Zdrowia prognozowało przyspieszenie po dwóch- trzech tygodniach października jako efekt m.in. powrotu studentów na uczelnie.

– Krytyczne są najbliższe dni. Zobaczymy, jak będzie wyglądał wskaźnik wzrostu z tygodnia na tydzień - powiedział Adam Niedzielski i zaznaczył, że prognozy wskazywały na to, że pod koniec października liczba dobowych zakażeń będzie wynosiła ok. 5 tys. dziennie.

Więcej informacji wkrótce.