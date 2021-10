Waszczykowski komentuje unijny szczyt. Ujawnił asy w rękawie Polski

W środę w Brukseli rozpoczyna się szczyt przywódców Unii Europejskiej. Podczas spotkania polityków może zostać poruszona sprawa Polski w kontekście wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł wyższość prawa krajowego nad prawem unijnym. O to, czy Polska ma jakieś asy w rękawie, był pytany w Polsat News Witold Waszczykowski.

Europoseł PiS wskazał, że po stronie naszego kraju stoi „fakt przestrzegania prawa europejskiego”. – Na tym polega paradoks tego sporu z instytucjami europejskimi – zaznaczył Waszczykowski. Polityk wyjaśniał, że Komisja Europejska stoi na straży przestrzegania obowiązywania traktatów, jednak traktaty są „ograniczone” jedynie do czterech swobód: przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług.

Witold Waszczykowski o zawłaszczaniu sfer życia przez instytucje europejskie

Waszczykowski dodał, że wiele sfer nie jest objętych regulacjami prawnymi UE i pieczę nad nimi trzymają konstytucje poszczególnych państw. Według europosła instytucje europejskie zawłaszczają sfery życia nieobjęte traktatami i próbują narzucić swoje regulacje. – My się na to nie zgadzamy. To spór polityczno-ideologiczny i nie wiadomo, kto może go rozstrzygnąć. To nie ma możliwości spotkania się w połowie drogi. Wygrywa jedna, albo druga strona – podkreślił Waszczykowski.

Polityk ocenił, że w PE większość polityków reprezentuje obóz liberalno-lewicowy. – Oni uważają, że mogą zajmować się nawet prawem w Teksasie. W Radzie Europejskiej są premierzy lub prezydenci, którzy mają za sobą partie i parlamenty krajowe i dbają o swoje interesy. Oni nie chcą, aby doszło do dyktatu Unii Europejskiej – podsumował Waszczykowski.

