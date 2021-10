Radosław Sikorski zaatakował Beatę Kempę. „Walnij się w zatłuszczony łeb”

Niedżentelmeńska uwaga byłego ministra spraw zagranicznych padła podczas dyskusji pod postem na Twitterze Beaty Kempy. Europosłanka Solidarnej Polski zachwalała we wpisie pomysł powieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – skomentowała Kempa.

Starcie Kempy z Sikorskim

W reakcji na te słowa Radosław Sikorski zarzucił przedstawicielom Solidarnej Polski, że są „gówniarzami” , którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości” . Kempa odparła na to: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba” . Sikorski skwitował to słowami:

Walnij się w zatłuszczony łeb

Beata Kempa w odpowiedzi stwierdziła, że byłego szefa MSZ toczy „nieuleczalna choroba” . „ Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl na trzeźwo swoje agresywne zachowanie” – poradziła koledze z ław Parlamentu Europejskiego. Wymianę zdań skomentował rzecznik rządu, pisząc o „języku pseudoarystokratów” z PO.

