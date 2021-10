Zbigniew Ziobro w obronie Beaty Kempy. „O tym, że Radosław Sikorski to prostak, wszyscy już wiedzą”

Wymiana zdań między Beatą Kempą i Radosławem Sikorskim jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych. „O tym, że Radosław Sikorski to prostak, wszyscy już wiedzą, ale brak reakcji Donalda Tuska na chamską napaść na Beatę Kempę świadczy także o »poziomie« kultury osobistej Króla Europy” – napisał Zbigniew Ziobro na Twitterze.

Patryk Jaki ironicznie o Radosławie Sikorskim: Mistrz dyplomacji

Wcześniej Rafał Bochenek zwrócił się do „dżentelmenów z PO” z pytaniem, czy będzie reakcja na „skandaliczne wypowiedzi” Radosława Sikorskiego. „Czy tak na co dzień zwracacie się do kobiet?” – zapytał, oznaczając Donalda Tuska i rzecznika PO Jana Grabca. Wpis Radosława Sikorskiego ostro zrecenzował również Patryk Jaki. „Mistrz dyplomacji. Gwiazda TVN. Polska kultura jednak wymaga minimum wychowania wobec kobiet" – komentował europoseł na Twitterze.

Beata Kempa w mediach społecznościowych podziękowała za okazane wsparcie. „Bardzo DZIĘKUJĘ wszystkim, którzy wspierają mnie po ataku R. Sikorskiego. To dla mnie bardzo ważne” – napisała.

Radosław Sikorski do Beaty Kempy: Walnij się w zatłuszczony łeb

Wszystko zaczęło się od wpisu, w którym europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa zachwalała pomysł powieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – skomentowała. Do tego wpisu odniósł się były minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zarzucił przedstawicielom Solidarnej Polski, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”.

Beata Kempa odparła na to: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”. Wymiana zdań między politykami przedłużała się. „Walnij się w zatłuszczony łeb” – rzucił Radosław Sikorski.

Beata Kempa w odpowiedzi stwierdziła, że byłego szefa MSZ toczy „nieuleczalna choroba”. „Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl na trzeźwo swoje agresywne zachowanie” – poradziła koledze z ław Parlamentu Europejskiego.

