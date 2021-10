Radosław Sikorski o słowach do Beaty Kempy: Potraktowałem ją bardzo ulgowo

Wymiana zdań, do której doszło między Beatą Kempą i Radosławem Sikorskim, jest szeroko komentowana. Głos w sprawie zabrali już m.in. Zbigniew Ziobro oraz Rafał Bochenek. Politycy zwracają uwagę na brak reakcji ze strony Donalda Tuska na ostre słowa, które były minister spraw zagranicznych napisał na Twitterze.

Radosław Sikorski: Pani minister zasugerowała, że jestem Niemcem i zdrajcą

Radosław Sikorski odniósł się do sprawy w rozmowie z Interią. – Pani minister Kempa zwróciła się do mnie per Herr, czyli chciała subtelnie zasugerować, że jestem Niemcem i zdrajcą. W takiej tonacji „fur Deutschland". Dostała więc równie subtelną odpowiedź – powiedział. – Pani minister zasugerowała, że jestem Niemcem i zdrajcą, a ja jedynie, żeby poszła po rozum do głowy. Uważam, że potraktowałem ją bardzo ulgowo – kontynuował europoseł.

W międzyczasie Beata Kempa zdążyła podziękować za wsparcie, które otrzymuje. „Bardzo DZIĘKUJĘ wszystkim, którzy wspierają mnie po ataku R. Sikorskiego. To dla mnie bardzo ważne” – napisała na Twitterze.

Radosław Sikorski do Beaty Kempy: Walnij się w zatłuszczony łeb

Wszystko zaczęło się od wpisu, w którym europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa zachwalała pomysł powieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – skomentowała. Do tego wpisu odniósł się były minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zarzucił przedstawicielom Solidarnej Polski, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”.

Beata Kempa odparła na to: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”. Wymiana zdań między politykami przedłużała się. „Walnij się w zatłuszczony łeb” – rzucił Radosław Sikorski.

Beata Kempa w odpowiedzi stwierdziła, że byłego szefa MSZ toczy „nieuleczalna choroba”. „Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl na trzeźwo swoje agresywne zachowanie” – poradziła koledze z ław Parlamentu Europejskiego.

