Radosław Sikorski nie odpuszcza. „Jaka byłaby afera, gdyby ktoś powiedział, że Kaczyński miewa łupież”

Przypomnijmy, że europosłanka Solidarnej Polski Solidarnej Polski Beata Kempa zachwalała we wpisie na Twitterze pomysł powieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – skomentowała Kempa.

W reakcji na te słowa Radosław Sikorski zarzucił przedstawicielom Solidarnej Polski, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”. Kempa odparła na to: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”. Sikorski skwitował to słowami: Walnij się w zatłuszczony łeb.

Radosław Sikorski: Jaka byłaby afera, gdyby ktoś powiedział, że Kaczyński miewa łupież

„Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl na trzeźwo swoje agresywne zachowanie” – odpowiedziała Kempa. W komentarzu do sprawy na antenie Polsat News Kempa płakała, że czuje się bezpardonowo zaatakowana przez Sikorskiego.

Radosław Sikorski zapowiedział już, że nie zamierza kajać się z powodu swoich słów. Potwierdzeniem deklaracji jest także ton, w którym wypowiedział się ponownie na Twitterze. Odnosząc się do audycji z udziałem posła PiS Kazimierza Smolińskiego, napisał: Przed chwilą w Radio Gdańsk ważny poseł PiS: Tusk dziękował Niemcom za okupację i grabież. I tak codziennie. Ale gdy wariat znowu weźmie nóż do ręki, będą udawali niewiniątka. Bo prawdziwym skandalem jest skrytykowane czyjejś fryzury.

„I oczywiście dziennikarz nie zareagował. Ale jaka byłaby afera, gdyby ktoś powiedział, że Kaczyński miewa łupież!” – dodał w kolejnym wpisie.

