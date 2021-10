Radosław Sikorski komentuje wymianę zdań z Beatą Kempą. Oberwało się Pawłowi Kukizowi

Wciąż szeroko komentowana jest wymiana zdań między Beatą Kempą i Radosławem Sikorskim, do której doszło w mediach społecznościowych. – Pani minister Kempa raczyła napisać do mnie per „Herr” i napisać, że nienawidzę symboli polskości. To uznałem za bardzo obraźliwe i rzeczywiście odpowiedziałem może przesadnie, nieelegancko, więc przeprosiłem – powiedział Radosław Sikorski na antenie Radia Zet. Beata Lubecka stwierdziła, że jej zdaniem nie można postawić znaku równości między tym, co napisał były minister spraw zagranicznych, a jakich słów użyła Beata Kempa.

Radosław Sikorski komentuje wymianę zdań z Beatą Kempą

Beata Kempa osobiście nazwała mnie zdrajcą. To jest niedopuszczalne i to jest znacznie gorsze, niż zwrócenie uwagi na stan czyjejś fryzury. Bo to jest tworzenie klimatu do mordu politycznego. W Polsce zdrajców się wieszało na szubienicach i mordowało. My też mamy rodziny, my też mamy uczucia. I codziennie jesteśmy poddawani tego typu napaściom. Zdrada, szmalcownictwo to są zbrodnie – kontynuował Radosław Sikorski.

Beata Lubecka przypomniała inne słowa Radosława Sikorskiego. – Wcześniej pan np. napisał o Patryku Jakim per „dupek”, a o Pawle Kukizie powiedział pan w wywiadzie, że to „szmata”. Czy to nie jest zaniżenie poziomu debaty publicznej? – zapytała dziennikarka. – Paweł Kukiz sam prosił, żeby go nazwać „szmatą”, jeśli kiedykolwiek zostanie politykiem. Tu spełniałem tylko i wyłącznie jego prośbę – odpowiedział Radosław Sikorski.

– Powiedzenie o kimś per zdrajca, jest znacznie gorsze niż powiedzenie o kimś, że ma wytłuszczone włosy – stwierdził. Europoseł zapytał dziennikarkę prowadzącą rozmowę o to, czy zaprosi do programu Beatę Kempę i zapyta o słowa, które europosłanka skierowała w jego kierunku. Beata Lubecka odpowiedziała, że wystosuje do Beaty Kempy zaproszenie. – Zagalopowałem się i dlatego przeprosiłem – powiedział Radosław Sikorski.

Radosław Sikorski do Beaty Kempy: Walnij się w zatłuszczony łeb

Wszystko zaczęło się od wpisu, w którym europosłanka Solidarnej Polski Beata Kempa zachwalała pomysł powieszenia polskiej flagi na siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów. „Lasy zawsze wierne Polsce – szczególnie teraz, gdy nasz kraj jest tak brutalnie atakowany” – skomentowała. Do tego wpisu odniósł się były minister spraw zagranicznych. Radosław Sikorski zarzucił przedstawicielom Solidarnej Polski, że są „gówniarzami”, którzy „doją Lasy Państwowe tak, jak Fundusz Sprawiedliwości”.

Beata Kempa odparła na to: „Herr Lord, na szczęście jest to wciąż flaga Polski! Gdybyście dalej rządzili nie byłoby jej na czym dzisiaj wieszać. Nienawiść do polskich symboli to ciężka choroba”. Wymiana zdań między politykami przedłużała się. „Walnij się w zatłuszczony łeb” – rzucił Radosław Sikorski. Beata Kempa w odpowiedzi stwierdziła, że byłego szefa MSZ toczy „nieuleczalna choroba”. „Są ludzie, którzy są wyhodowani, a nie wychowani. Wyśpij się i przemyśl na trzeźwo swoje agresywne zachowanie” – poradziła koledze z ław Parlamentu Europejskiego.

