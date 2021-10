Nieoficjalne spotkanie Morawieckiego przedmiotem dyskusji. Donald Tusk informuje, co robił w tym czasie

Szczyt Rady Europejskiej trwa od czwartku, a jego zakończenie planowane jest na piątkowe popołudnie. Główne tematy, które poruszają politycy to rosnące ceny energii, skutki pandemii, handel, migracja i spór między Polską a Unią o praworządność. Przypomnijmy, że na początku tygodnia premier Mateusz Morawiecki musiał się tłumaczyć przed europosłami zgromadzonymi w Parlamencie Europejskim z okoliczności wspomnianego sporu.

TSUE orzekł, że polska Izba Dyscyplinarna SN musi zostać zawieszona. Choć polskie władze deklarują takie rozwiązanie, wciąż nie dokonano konkretnych zmian. TK orzekł z kolei, że niektóre przepisy Traktatu o UE nie są zgodne z polską konstytucją, co dolało oliwy do i tak już napiętej sytuacji między Polską a Komisją. Na szali sporu znajdują się pieniądze, które Komisja blokuje Polsce. Chodzi o miliardy euro, które miały trafić do naszego kraju w ramach KPO.

Szczyt Rady Europejskiej. Donald Tusk krytykuje spotkanie Morawiecki-Le Pen

TVN24 informuje, że w piątek rano doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą francuskiego Frontu Narodowego (FN) Marine Le Pen. Spotkanie z liderką francuskiej opozycyjnej prawicy nie było zapowiadane. Sama Le Pen potwierdziła tę informację później na Twitterze.

Sprawa ta szybko zyskała rozgłos w mediach. Internauci zastanawiają się, w jakim celu Morawiecki spotyka się z francuską opozycją, zamiast szukać kompromisu z politykami dzierżącymi władzę i mającymi wpływ na zażegnanie konfliktu między Polską a Unią. Swoje rozczarowanie wyraził też lider PO Donald Tusk.

Na Twitterze napisał, z kim sam się w tym czasie spotykał. „Moi wczorajsi rozmówcy: przewodnicząca Komisji oraz przywódcy Austrii, Chorwacji, Irlandii, Grecji, Niemiec, Słowenii, Słowacji bardzo przejęci dylematem, jak zatrzymać Polskę w Unii, jak ochronić praworządność i równocześnie odblokować środki. PiS stał się problemem całej UE. W tym czasie premier Morawiecki spotyka się w Brukseli z proputinowską i eurosceptyczną liderką skrajnej prawicy Marine le Pen” – zauważył.

