Najnowszy sondaż oceny działań rządu. Co Polacy myślą o premierze Morawieckim?

W badaniu przeprowadzonym w październiku działalność rządu dobrze ocenia 39 proc. ankietowanych, a źle 46 proc. Ta pierwsza wartość nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca, ta druga spadła o 3 pkt. proc. Zdania nie ma w tym wypadku 15 proc. respondentów. Do zwolenników rządu Zjednoczonej Prawicy zalicza się 33 proc. badanych, (spadek o 1 pkt proc.), a do przeciwników 38 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) Zdania nie ma 5 proc. pytanych.

38 proc. Polaków uważa, że to dobrze, iż na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki. Przeciwnego zdania jest 46 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), a 16 proc. nie ma zdania.Zbadano też, jak oceniamy politykę gospodarczą rządu. 53 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie stwarza ona szansy na poprawę sytuacji gospodarczej. Pogląd ten przez miesiąc zyskał 1 pkt proc. poparcia więcej. Odwrotnie uważa 34 proc. badanych i jest to wzrost o 1 pkt proc. 13 proc. ankietowanych nie ma zdania.

Polacy niemal nie zmieniają zdania w kwestii oceny rządu

Pokazuje to, że głośne tematy takie jak kryzys migracyjny i ostre traktowanie migrantów czy spór z Unią Europejską rozniecony na nowo wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego mają mały wpływ na zmianę oceny działań rządu. Ci, którym podobała się praca gabinetu Mateusza Morawieckiego, podoba się ona dalej. Ci, którzy byli jej przeciwni, raczej też nie zmieniają zdania. Podobną wielkość utrzymuje też grupa osób „bez zdania”, nie mająca odpowiedzi na zadawane pytania.

Sondaż CBOS przeprowadzono w ramach mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Oznacza to, że respondent sam wybierał metodę badania spośród dwóch propozycji: CAPI i CATI.

