Afera mailowa. Dworczyk dyktował depeszę PAP? Wyciekło nagranie: Pies jej mordę lizał

W sieci pojawiły się kolejne maile, które rzekomo pochodzą ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. Do jednego z nich miało być dołączone nagranie przedstawiające rzekomą rozmowę szefa KPRM z pracownikiem PAP. Głos dyktuje treść cytatu do depeszy dotyczącej rezygnacji Sabiny Zalewskiej z kandydowania na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Taka depesza rzeczywiście we wskazanym w mailu dniu pojawiła się na stronie PAP.