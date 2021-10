„Matki na granicę”. W sobotnim proteście w Michałowie wezmą udział byłe pierwsze damy

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet zorganizowało protest „Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!”. To odpowiedź na kryzys migracyjny na polskiej granicy. Organizatorki akcji podkreślają, że rozumieją rację stanu i działania rządu w celu uszczelniania granicy, ale nie godzą się na to, by działo się to w taki sposób, w którym dochodzi do śmierci ludzi w polskich lasach.

Matki na granicę. „Mamy dość bezsilności”

Akcja ma rozpocząć się w sobotę 23 października o godz. 14 pod placówką straży granicznej w Michałowie przy ul. Sosnowej 4a. Demonstranci mają też udać się w określone miejsca wzdłuż granicy stanu wyjątkowego.

Organizatorzy protestu żądają „natychmiastowego wpuszczenia do strefy objętej stanem wyjątkowym organizacji humanitarnych i pomocowych, pomocy medycznej i prawnej” oraz „bezzwłocznej pomocy wszystkim osobom, w tym dzieciom, których zdrowie, a także życie są zagrożone” .

– Mamy dość bezsilności. Nie chcemy i nie możemy przyzwalać dłużej na okrucieństwo i tortury, nieludzkie traktowanie i odzieranie z godności migrantów, uchodźców na terenie przygranicznym Polski i Białorusi. Nie możemy być bierne, kiedy w zimnych, mokrych, ciemnych lasach na terytorium Polski tygodniami przebywają dzieci - bez jedzenia, picia, dostępu do schronienia – apelują. – Stanowczo sprzeciwiamy się przetrzymywaniu kogokolwiek w lesie, przepychaniu ludzi przez granicę polsko-białoruską, haniebnemu traktowaniu drugiego człowieka – dodają.

Przy okazji akcji organizowana jest zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla migrantów przebywających w przygranicznych lasach.

Protest na granicy. Apel wygłoszą byłe pierwsze damy

Jak poinformował „Newsweek”, swój udział w proteście przed placówką Straży Granicznej w Michałowie zapowiedziały także byłe pierwsze damy Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska. Wygłoszą one apel ws. sytuacji migrantów na granicy.

– Chcę wyrazić niezgodę na to, jak polskie władze traktują uchodźców, a zwłaszcza matki z dziećmi. I zaapelować, aby polska władza, sama nie udzielając pomocy, pozwoliła przynajmniej na udzielanie jej przez organizacje pozarządowe, którym dziś jest to uniemożliwiane – powiedziała tygodnikowi Anna Komorowska. – Chcę również podziękować mieszkańcom i samorządom w strefie przygranicznej, które mimo rzucania im kłód pod nogi, niosą pomoc skazanym na cierpienie ludziom – dodała.

Jolanta Kwaśniewska ma przygotować manifest „Matki na granicy”. – Jako była prezydentowa niewiele mogę zaoferować: serce, wsparcie finansowe i po raz kolejny zaapelować o więcej empatii oraz przede wszystkim o umożliwienie lekarzom niesienia pomocy bezpośrednio w strefie zagrożenia, a także o umożliwienie na tym terenie działania organizacji humanitarnych – mówiła Kwaśniewska w wywiadzie dla „Newsweeka”. – Dziś jest jeszcze w miarę ciepło, ale za chwilę przyjdzie mróz, ludzi umierających z powodu naszej bezczynności, z powodu niemożliwości niesienia pomocy, będzie więcej i więcej – dodaje.

Jak podaje „Newsweek”, manifest popiera także Danuta Wałęsa, która z powodów zdrowotnych nie może stawić się na granicy. Na apel w żaden sposób nie odpowiedziała Agata Kornhauser-Duda.

