Dziś wybory władz PO. Donald Tusk mówi o „porządkach” i zapewnia, że Polacy dostaną pieniądze z UE

W sobotę 23 października mają miejsce wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej, które zakończą proces wyłaniania nowych władz partii wszystkich szczebli – od kół, przez struktury powiatowe (np. miejskie), regionalne, aż po skład zarządu, Rady Krajowej i nowego przewodniczącego. Urny wyborcze są wystawione w 240 lokalnych biurach Platformy w całej Polsce.

Jedynym kandydatem na przewodniczącego partii jest Donald Tusk.

Wybory w PO. Tusk komentuje

Donald Tusk, na chwilę przed rozpoczęciem głosowania, zwołał konferencje prasową w Sopocie.

– Bardzo się cieszę, że tu, w Sopocie, mogę symbolicznie zamknąć pierwszy etap budowy silnej opozycji w Polsce. Głęboko w to wierzę, że będzie na tyle silna, by w najbliższych wyborach dokonać władzy w Polsce. Minęło ponad 100 dni od mojego powrotu i ten pierwszy etap zamykamy ze zdecydowanym optymizmem – mówił. – Dokonamy dzisiaj wyboru władz PO na wszystkich szczeblach. Wiem, że to dla ludzi nie jest jakaś pasjonująca informacja, ale musimy te porządki doprowadzić do samego końca – podkreślił

Tusk: Polacy tak czy inaczej dostaną środki z UE

Pełniący obowiązki przewodniczącego PO przy okazji skomentował też unijny szczyt.

– Wróciłem wczoraj z Brukseli, gdzie odbywał się szczyt UE. Miałem okazję rozmawiać z premierami, kanclerzami o sytuacji, w jakiej znalazła się Polska w kontekście konfliktu między rządem PiS-u a Unią Europejską jeśli chodzi o praworządność – mówił lider PO. – Polacy tak czy inaczej dostaną środki z UE. Mogę zagwarantować, że nikomu w Europie nie przyjdzie do głowy pomysł, aby karać Polskę i Polaków za upór PiSu ws. dławienia polskiej praworządności. Pytanie, jak szybko PiS wywiąże się z obietnicy wycofania się z Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – dodał.

Tusk uderzył też w premiera. – W czasie kiedy toczą się negocjacje, które mają odblokować pieniądze dla Polski, Premier Mateusz Morawiecki spotyka się dość manifestacyjnie z Marine Le Pen z antyeuropejskiej i proputinowskiej francuskiej skrajnej prawicy. Przestrzegałbym przed tak ewidentnymi błędami dyplomatycznymi – stwierdził były premier.

Czytaj też:

KE nie uruchomi mechanizmu warunkowości wobec Polski? Deklaracja po szczycie UE