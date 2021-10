Tusk zapewnia, że środki na KPO będą wypłacone. Rzecznik rządu: Może już poszedł ten sygnał...

– Mogę wszystkich uspokoić: nikomu do głowy w Europie taki pomysł nie przyszedł i nie przyjdzie – to mogę zagwarantować – żeby karać Polaków za ten konflikt i za ten upór PiS-u w sprawie dławienia polskiej praworządności – mówił Donald Tusk, broniąc głosowania europosłów PO za wstrzymaniem unijnych funduszy dla Polski.

W sobotę 23 października Piotr Mueller ocenił tamto głosowanie jako „zdradę polskich interesów”. – Jeżeli pod taką rezolucją podpisują się eurodeputowani, którzy są wybrani z Polski, to to jest sytuacja szokująca – mówił. – W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, że eurodeputowani z opozycji popierają działania, które mają zawiesić wypłacanie środków unijnych dla Polski, pomimo tego, że nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby to wykonać – komentował.

Piotr Mueller po słowach Tuska: Zdecydujcie się

Rzecznik rządu odniósł się też do przytoczonej wyżej wypowiedzi Donalda Tuska. – Panie i panowie, zdecydujcie się w takim razie, czy chcecie wstrzymać te środki, za czym głosowaliście w Parlamencie Europejskim; (w rezolucji) wprost jest napisane, żeby wstrzymać akceptację Krajowego Planu Odbudowy i podjąć działania, które miałyby wstrzymać pieniądze dla Polski; czy jednak o te pieniądze walczycie – oświadczył.

– Ja mam wrażenie, że w tej chwili po prostu w samym obozie Platformy Obywatelskiej nie ma jednoznacznego stanowiska w tym zakresie albo – być może już poszedł ten sygnał, że te środki do Polski trafią i – teraz kilka dni po tej rezolucji w Parlamencie Europejskim szybko trzeba się wycofać, bo jednak te pieniądze do Polski trafią – dodawał polityk PiS.

