Premier Morawiecki: Zrobię wszystko, by Polacy nie odczuli skutków wniosków PO

„Podczas Rady Europejskiej w Brukseli rozmawiałem z większością przywódców państw. Mogę zapewnić, że zrobię wszystko, by Polacy nie odczuli negatywnych skutków wniosków europosłów Platformy Obywatelskiej o zablokowanie środków należnych Polsce” – stwierdził premier Mateusz Morawiecki we wpisie na Facebooku. Dołączył do niego depeszę Polskiej Agencji Prasowej w sprawie przyjętej przez europarlament rezolucji.

W ten sposób Morawiecki odniósł się do dokumentu, w którym europosłowie wyrazili „głębokie ubolewanie” z powodu decyzji polskiego TK, odbieranej jako „atak na europejską wspólnotę wartości i prawa”. Głosami 502 do 153 (16 się wstrzymało) unijni politycy nazwali też TK Julii Przyłębskiej „narzędziem legalizacji bezprawnych działań władz”.

W rezolucji eurodeputowani wyrazili uznanie dla dziesiątek tysięcy obywateli polskich za „wychodzenie na ulice w pokojowych, masowych protestach, walczących o swoje prawa i wolności jako obywateli europejskich”. PE zażądał też. by unijne pieniądze nie trafiały do rządów, które rażąco i systematycznie podważają wartości europejskie. Wezwał Komisję Europejską i Radę Europejską do podjęcia dalszych działań w tej sprawie.

Tusk również zapewnia, że Polacy nie odczują skutków rezolucji

– Mogę wszystkich uspokoić: nikomu do głowy w Europie taki pomysł nie przyszedł i nie przyjdzie – to mogę zagwarantować – żeby karać Polaków za ten konflikt i za ten upór PiS-u w sprawie dławienia polskiej praworządności – mówił Donald Tusk, broniąc głosowania europosłów PO za wstrzymaniem unijnych funduszy dla Polski.

