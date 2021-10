Guy Verhofstadt po polsku uderza w Mateusza Morawieckiego. „Cóż za osobliwe połączenie!”

Guy Verhofstadt odniósł się do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego ze skrajnie prawicową liderką francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen. – Łącząca Was nienawiść w stosunku do Europy musi być większa niż dzielący Was stosunek do jej wrogów – napisał po polsku belgijski europoseł na Twitterze.

Guy Verhofstadt odniósł się na Twitterze do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z liderką prawicowego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen, które odbyło się w piątek w Brukseli. Le Pen informowała, że dyskusja dotyczyła m.in. „niedopuszczalnego szantażu, jaki Komisja Europejska stosuje wobec Polski”. Verhofstadt uderza w Morawieckiego Belgijski eurodeputowany skrytykował spotkanie polskiego premiera z francuska polityk na swoim Twitterze. Co ciekawe, wpis został opublikowany w języku polskim. „Cóż za osobliwe połączenie! Łącząca Was nienawiść w stosunku do Europy musi być większa niż dzielący Was stosunek do jej wrogów. Chyba że Mateusz Morawiecki też już dołączył do obozu Putina” – skomentował Verhofstadt. twitter Spotkanie Morawieckiego z Le Pen. Tusk krytykuje W piątek rano doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą francuskiego Frontu Narodowego (FN) Marine Le Pen. Spotkanie z liderką francuskiej opozycyjnej prawicy nie było zapowiadane. Sama Le Pen potwierdziła tę informację później na Twitterze. Sprawa ta szybko zyskała rozgłos w mediach. Internauci zastanawiają się, w jakim celu Morawiecki spotyka się z francuską opozycją, zamiast szukać kompromisu z politykami dzierżącymi władzę i mającymi wpływ na zażegnanie konfliktu między Polską a Unią. Swoje rozczarowanie wyraził też lider PO Donald Tusk. Na Twitterze napisał, z kim sam się w tym czasie spotykał. „ Moi wczorajsi rozmówcy: przewodnicząca Komisji oraz przywódcy Austrii, Chorwacji, Irlandii, Grecji, Niemiec, Słowenii, Słowacji bardzo przejęci dylematem, jak zatrzymać Polskę w Unii, jak ochronić praworządność i równocześnie odblokować środki. PiS stał się problemem całej UE. W tym czasie premier Morawiecki spotyka się w Brukseli z proputinowską i eurosceptyczną liderką skrajnej prawicy Marine le Pen ” – zauważył. Czytaj też:

