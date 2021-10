Opozycja bez PSL wygrywa z sojuszem PiS i Konfederacji. Najnowszy sondaż partyjny

Debata o Polsce w Parlamencie Europejskim i trwający kryzys migracyjny na granicy z Białorusią to dwa główne tematy, które dominują debatę publiczną. Czy te wydarzenia przekładają się na poparcie polityczne dla poszczególnych partii?

Najnowszy sondaż partyjny. PiS na czele

Z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” wynika, że Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne z wynikiem 36 proc. W porównaniu do sondażu z września, poparcie dla partii rządzącej wzrosło o 2 pkt. proc. Na drugim miejscu znajduje się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu deklaruje 25 proc. badanych (wzrost poparcia z 23,5 proc. we wrześniu). Wzrasta również poparcie dla Polski 2050 z 12 proc. w poprzednim miesiącu do 14 proc. obecnie.

Na kolejnym miejscu w sondażu znalazła się Lewica z wynikiem 9 proc. Miesiąc temu 7 proc. respondentów deklarowało, że oddałoby głos na tę formację. Poparcie dla PSL-Koalicji Polskiej spadło z 5 proc. na 4,6 proc., co po zaokrągleniu – jak wskazuje „Rzeczpospolita” – wskazuje na niezmienną sytuację ludowców. Konfederacja zanotowała spadek o niecały punkt procentowy. Na tę partię chce głosować 5 proc. badanych.

Wybory parlamentarne. Opozycja bez PSL wygrywa z sojuszem PiS i Konfederacji

Co ciekawe, w porównaniu z badaniem przeprowadzonym we wrześniu widać, że wzrasta liczba osób deklarujących udział w wyborach parlamentarnych (z 51 do 54 proc.). Jak podaje „Rzeczpospolita”, po wstępnym przeliczeniu poparcia na mandaty metodą D’Hondta okazuje się, że opozycja, startując osobno i bez PSL, czyli PO, Polska 2050 i Lewica – miałyby „wyraźnie więcej mandatów (o ok. 40) niż PiS z Konfederacją”.

