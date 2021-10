Kiedy rekonstrukcja rządu? Adam Bielan wskazał przybliżony termin

Po roku od rekonstrukcji rządu ponownie ruszyły spekulacje dotyczące możliwych roszad na stanowiskach w ministerstwach. Jeszcze we wrześniu informowaliśmy we „Wprost”, że nowym ministrem sportu ma zostać Kamil Bortniczuk (Partia Republikańska). Taki scenariusz potwierdził Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej przekazał, że Kamil Bortniczuk stanie na czele wspomnianego resortu.

To są uzgodnienia wewnątrz koalicji pomiędzy Partią Republikańską a PiS-em. Czekamy w tej chwili na termin – wyznaczony przez pana prezydenta – myślę, że dojdzie do tego na początku tygodnia – powiedział Adam Bielan w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.

Zjednoczona Prawica bez Porozumienia. Nowa konstrukcja

Lider Partii Republikańskiej opowiedział także, jak wygląda nowa konstrukcja Zjednoczonej Prawicy po odejściu z koalicji Porozumienia Jarosława Gowina. – Jesteśmy kontynuatorem Porozumienia, które tworzyliśmy od samego początku. Większość liderów Porozumienia pozostała w Zjednoczonej Prawicy i nie wybiera się do PSL-u razem z Jarosławem Gowinem. Po rozejściu się dróg Gowina ze Zjednoczoną Prawicą będziemy kontynuować wszystko to, co było najlepsze w Porozumieniu – stwierdził Adam Bielan.

– Budowaliśmy Zjednoczoną Prawicę od 2014 roku i również dzięki zaangażowaniu naszych polityków ta koalicja jest najbardziej udanym projektem polskiej prawicy w historii. Zapewnienie większości to cel taktyczny na najbliższe tygodnie i to się udało – rząd wygrywa wszystkie głosowania od połowy sierpnia. Partia Republikańska zarówno merytorycznie, personalnie i programowo chce jak najbardziej wzmocnić ten rząd – podkreślił polityk.

