Joachim Brudziński uderza w Jarosława Gowina. Poszło o wywiad Mateusza Morawieckiego

Wywiad premiera Mateusza Morawieckiego z „Financial Times” jest szeroko komentowany w Polsce m.in. dlatego, że szef polskiego rządu opowiadał o „III wojnie światowej”, którą miałaby Komisja Europejska wydać Polsce jeśli zdecydowałaby się na ograniczanie dostępu do Funduszu Odbudowy. Do krytykowania premiera rzucili się m.in. politycy opozycji, ale też do niedawna koalicjant i wicepremier jego rządu, czyli Jarosław Gowin.

Gowin krytykuje wywiad premiera, wspomina o „wykazywaniu się twardością przed prezesem”

Szef Porozumienia, które do sierpnia 2021 roku było w koalicji rządzącej, postanowił zabrać głos w tej sprawie na Twitterze. Gowin nawiązał przy tym do ogólnoświatowej renomy „Financial Times” (to jeden z największych dzienników zajmujących się gospodarką).

„Mowa jest srebrem, a... Niech ktoś z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego przypomni mu ciąg dalszy. Korzystanie z forum jednej z najbardziej opiniotwórczych na świecie gazet do wykazywania się twardością przed prezesem niestety pozbawia rząd powagi. Niech premier lepiej zajmie się cenami prądu” – napisał Jarosław Gowin.

Brudziński uderza w Gowina: Wybrałeś rozkładówkę „Wyborczej”

Komentarz byłego kolegi z obozu rządzącego nie umknął Joachimowi Brudzińskiemu, obecnie europosłowi PiS, a w przeszłości szefowi MSWiA. Polityk ze ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział Gowinowi na Twitterze, pisząc:

„Szanowny Jarosławie, mogłeś być jako wicepremier politykiem, który razem z Mateuszem Morawieckim przejdzie do historii jako ten, który wspiera rozwój Polski, zarówno tej metropolitalnej i tej gminnej i powiatowej. Wybrałeś rozkładówkę w »Gazecie Wyborczej«, opozycję totalną i malkontenctwo à la Budka”.

„Rozkładówka” dziennika „GW”, o którym wspomniał Brudziński, to nawiązanie do weekendowego wydania „Wyborczej” z 28 sierpnia tego roku. Już po odejściu z rządu Gowin udzielił wywiadu „GW”, który zapowiadano na okładce jego zdjęciem i słowami „Jarek, okłamałeś mnie” (chodzi o Jarosława Kaczyńskiego – red.).

