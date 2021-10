Karykatura Mateusza Morawieckiego w gazecie. Premier z młotem i wyciągniętą ręką

W holenderskiej gazecie „NRC” pojawiła się karykatura przedstawiająca premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego. „Tak go widzą w Holandii. Niszczą markę Polska skutecznie” – napisał poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba na Twitterze, dołączając zdjęcie wspomnianej karykatury.

Holandia. Karykatura Mateusza Morawieckiego w gazecie

Co widać na obrazku? Mateusz Morawiecki opiera na swoim ramieniu dużych rozmiarów młot. Jednocześnie jedną rękę wyciąga w kierunku odbiorców. Za plecami postaci widać ruiny, spod których wyłaniają się atrybuty Temidy – waga i miecz. Warto przypomnieć, że Temida w mitologii greckiej to bogini, uosobienie sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Umieszczenie wspomnianych symboli może być nawiązaniem do wymiaru sprawiedliwości w Polsce – do systemu, co do którego, tak jak w przypadku Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, Unia Europejska zgłasza zastrzeżenia.

Wśród gruzów widoczne są także żółte gwiazdki, które mogą budzić skojarzenie z tymi, które znajdują się na fladze Unii Europejskiej. Po prawej stronie obrazka widać samochód ciężarowy w biało-czerwonych barwach i z polskim godłem.

twitter

Debata w PE o praworządności w Polsce

Przypomnijmy – w ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim odbyła się debata o praworządności w Polsce. Wydarzenie zostało zainicjowane po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który badał relację krajowego i unijnego prawa. W czasie debaty stanowisko rządu zaprezentował Mateusz Morawiecki. Premier zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, której funkcjonowanie wywołuje tarcia między Polską a UE.

Czytaj też:

Morawiecki idzie na wojnę. „Unia jest gotowa cofać się pod presją”