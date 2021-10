Nowa ustawa o obronie ojczyzny. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak przedstawią dziś szczegóły

We wtorek 26 października wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przedstawią założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny.

„Projektowana ustawa kompleksowo uporządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m.in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ustawa o obronie ojczyzny. Co wiadomo?

Mariusz Błaszczak przekazał, że nowe podejście opiera się na trzech fundamentach: unowocześnieniu Sił Zbrojnych RP, zwiększeniu atrakcyjności służby oraz wdrożeniu koncepcji obrony powszechnej. „To ważny czas dla Wojska Polskiego” – podsumował szef MON.

O projekcie ustawy wicepremier Jarosław Kaczyński mówił we wrześniowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. – Koncentruję się głównie na projektach dotyczących tego, by polska obrona narodowa, ale taka szerzej rozumiana, także obrona w stosunku do różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, katastrof naturalnych, była wyraźnie lepsza. Pandemia pokazała, że tutaj potrzebna jest jednak duża sprawność i że ona musi być przekrojowa – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński planuje odejść z rządu

W połowie października media obiegła informacja o tym, że Jarosław Kaczyński planuje odejść z rządu na początku 2022 roku. Polityk o swojej decyzji miał powiedzieć podczas posiedzenia klubu parlamentarnego.



Czytaj też:

Tarcia na linii Polska – UE i trzy scenariusze rozwiązania sytuacji. Który wybierają Polacy? Sondaż