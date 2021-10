NA ŻYWO: Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak przedstawiają założenia ustawy o obronie ojczyzny

13:11 Konferencja prezesa PiS i ministra obrony narodowej opóźnia się. 13:04 Konferencję w mediach społecznościowych zapowiadał Mariusz Błaszczak.



We wtorek 26 października wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przedstawią założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny. Zgodnie z planem konferencja prasowa polityków powinna rozpocząć się o godz. 13.

Ustawa o obronie narodowej. Co zakłada?

Przed konferencją Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka do przestrzeni medialnej przedostawało się niewiele informacji dotyczących konkretnych założeń ustawy. Szef MON wskazał, że nowe podejście opiera się na trzech fundamentach: unowocześnieniu Sił Zbrojnych RP, zwiększeniu atrakcyjności służby oraz wdrożeniu koncepcji obrony powszechnej. „To ważny czas dla Wojska Polskiego” – podsumował Mariusz Błaszczak.

„Projektowana ustawa kompleksowo uporządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m.in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej.

O projekcie ustawy o obronie ojczyzny wicepremier Jarosław Kaczyński mówił we wrześniowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. – Koncentruję się głównie na projektach dotyczących tego, by polska obrona narodowa, ale taka szerzej rozumiana, także obrona w stosunku do różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, katastrof naturalnych, była wyraźnie lepsza. Pandemia pokazała, że tutaj potrzebna jest jednak duża sprawność i że ona musi być przekrojowa – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

