Ustawa o obronie ojczyzny. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak przedstawili założenia

14:20 Zakończyła się konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. Dziękujemy za śledzenie relacji „Wprost”. 14:17 Jakie są główne założenia ustawy o obronie ojczyzny?



Kaczyński i Błaszczak o nowej ustawie o obronie ojczyzny. „Jeśli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny...” 14:11 twitter.com 14:05 Mariusz Błaszczak poinformował również o dopuszczeniu do służby osób niepełnosprawnych – w wybranych specjalnościach np. związanych z cyberbezpieczeństwem. 14:03 MON w czasie konferencji na bieżąco publikuje infografiki dotyczące poszczególnych aspektów ustawy o obronie ojczyzny.



twitter.com 14:01 – Zachowujemy uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego. Wprowadzamy nowe rozwiązania – świadczenia motywacyjne. Podobne jak te, które zostały przyjęte w policji – powiedział Mariusz Błaszczak.



twitter.com 13:55 Nowa ustawa o obronie ojczyzny zakłada nowe źródła finansowania, dzięki którym wzmacnianie będzie wyposażenie Wojska Polskiego.



twitter.com 13:53 twitter.com 13:50 W dalszej części konferencji Mariusz Błaszczak zaznaczył, że aktywna służba wojskowa jest tworzona na wzór rozwiązań amerykańskich. – Osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które wyraziły chęć takiej służby – omówił drugą grupę szef MON. 13:47 – Dzielimy rezerwową służbę wojskową na służbę aktywną i służbę pasywną. W ramach grupy pasywnej znajdą się osoby, które po kwalifikacji wojskowej nie złożyły przysięgi, czyli zostały bezpośrednio zakwalifikowane do rezerwy oraz osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze, które nie są zainteresowane służbą wojskową – powiedział Mariusz Błaszczak. 13:43 twitter.com 13:42 Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadza nowe rodzaje służby wojskowej.



twitter.com 13:41 Ustawa o obronie ojczyzny ma uporządkować przepisy, które obecnie regulują służbę Wojska Polskiego.



twitter.com 13:39 Mariusz Błaszczak w czasie konferencji omawiał informacje z prezentacji multimedialnej. Jak wskazano, głównymi celami ustawy o obronie ojczyzny są m.in.: uporządkowanie przepisów dotyczących Sił Zbrojnych RP, zwiększenie budżetu na obronność, wdrożenie koncepcji obrony powszechnej oraz zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. 13:37 – W ramach tego projektu powstał mechanizm, który daje możliwość pozyskania dodatkowych funduszy na uzbrojenie Wojska Polskiego, na modernizację wyposażenia Wojska Polskiego i również na zwiększenie liczebne Wojska Polskiego – powiedział Mariusz Błaszczak. 13:35 Teraz głos zabiera Mariusz Błaszczak. – To jest wydrukowany projekt ustawy o obronie ojczyzny – powiedział minister obrony narodowej. 13:34 twitter.com 13:33 – Chcemy, by Polska była państwem, biorąc pod uwagę całe NATO, militarnie silnym, należącym do najsilniejszych – stwierdził Jarosław Kaczyński. 13:31 – Nie będę przedstawiał szczegółów, ze zrozumiałych względów, ale chodzi o to, żeby siły naszej armii i siła ognia, możliwość oddziaływania na duże odległości, możliwość tzw. projekcji siły, żeby to wszystko było zwiększone wielokrotnie – kontynuował wicepremier. 13:29 – My zdecydowanie odrzucamy koncepcję, która jest dzisiaj modna, że armia powinna być niewielka za to bardzo dobrze uzbrojona. Powinna być możliwie duża i dobrze uzbrojona. Wtedy ma właśnie tę moc odstraszającą – powiedział Jarosław Kaczyński. 13:27 Jarosław Kaczyński zaznaczył, że obecna sytuacja polityczna, w tym działania podejmowane przez Rosję, skłaniają „nas do radykalnego umocnienia naszych sił zbrojnych". – Ta ustawa ma właśnie temu służyć – powiedział prezes PiS i dodał, że ustawa o obronie ojczyzny ma „uporządkować prawo”. 13:24 – Druga przesłanka jest dużo poważniejsza. To jest obecna sytuacja międzynarodowa, obecne potrzeby obronne naszego państwa. Państwo, które leży na granicy UE, musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby – miejmy nadzieję, że nigdy do niej nie dojdzie – musi mieć możliwość naprawdę skutecznej obrony – podkreślił Jarosław Kaczyński. 13:22 Prezes PiS zwrócił uwagę, że ustawa o powszechnym obowiązku obrony pochodzi z 1967 roku. Dlatego też należy ją zmienić. 13:21 – Szanowni państwo, mamy do czynienia z dwoma przesłankami, dla których ta ustawa jest potrzebna – powiedział Jarosław Kaczyński. 13:11 Konferencja prezesa PiS i ministra obrony narodowej opóźnia się. 13:04 Konferencję w mediach społecznościowych zapowiadał Mariusz Błaszczak.



twitter.com 12:57 Co wiadomo o ustawie o obronie ojczyzny?



Nowa ustawa o obronie ojczyzny. Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak przedstawią dziś szczegóły 12:50 Konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka rozpocznie się o godz. 13.

We wtorek 26 października wicepremier Jarosław Kaczyński, przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych oraz Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, przedstawili założenia nowej ustawy o obronie ojczyzny. Wydarzenie rozpoczęło się z kilkunastominutowym opóźnieniem, po godz. 13.

Ustawa o obronie narodowej. Co zakłada?

Przed konferencją Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka do przestrzeni medialnej przedostawało się niewiele informacji dotyczących konkretnych założeń ustawy. Szef MON wskazał, że nowe podejście opiera się na trzech fundamentach: unowocześnieniu Sił Zbrojnych RP, zwiększeniu atrakcyjności służby oraz wdrożeniu koncepcji obrony powszechnej. „To ważny czas dla Wojska Polskiego” – podsumował Mariusz Błaszczak.

„Projektowana ustawa kompleksowo uporządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych, zastępując kilkanaście aktów prawnych w tym m.in. ustawę z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej.

O projekcie ustawy o obronie ojczyzny wicepremier Jarosław Kaczyński mówił we wrześniowym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. – Koncentruję się głównie na projektach dotyczących tego, by polska obrona narodowa, ale taka szerzej rozumiana, także obrona w stosunku do różnego rodzaju zagrożeń naturalnych, katastrof naturalnych, była wyraźnie lepsza. Pandemia pokazała, że tutaj potrzebna jest jednak duża sprawność i że ona musi być przekrojowa – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. SG opublikowała najnowszy raport