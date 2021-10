Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu ogłosił rekonstrukcję

15:03 Na koniec premier zapowiedział, że oficjalna rekonstrukcja rządu w Pałacu Prezydenckim odbędzie się o godz. 17:00. 15:00 W dalszej części konferencji prasowej premier przeszedł do poinformowania o ustaleniach spotkania z samorządowcami, które odbyło się przed 14:30. 14:59 Stanowisko straci minister rolnictwa Grzegorz Puda. Będzie on teraz konstytucyjnym ministrem funduszy i polityki regionalnej. W miejsce Pudy wchodzi Henryk Kowalczyk. Jednocześnie zyskuje on także rangę wicepremiera. Choć premier nie podał powodu tej roszady, w kuluarach krążyły informacje o złej ocenie działań ministra Pudy. Zarzucane są mu choćby problemy z poradzeniem sobie z protestami rolników, którym przewodzi Michał Kołodziejczak. 14:56 Ministrem rozwoju i technologii będzie Piotr Nowak. To były wiceminister finansów, który z rządu odszedł w 2020 roku. 14:54 Premier potwierdził także, że nowym ministrem sportu i turystyki zostaje Kamil Bortniczuk. Ministerstwo to zostanie wydzielone z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zastępcą Bortniczuka będzie poseł Łukasz Mejza, który w ostatnim czasie pomagał partii Kaczyńskiego podczas głosowań. Sam Bortniczuk reprezentuje z kolei Partię Republikańską, która dogadała się na współpracę z PiS. 14:53 Jak podaje premier, Michał Kurtyka odchodzi z Ministerstwa Klimatu. W jego miejsce wejdzie Anna Moskwa. Choć powodów roszady nie podano, w kuluarach spekuluje się, że rząd nie jest zadowolony z postępu negocjacji z Czechami w sprawie Turowa, za co obwiniany jest właśnie Kurtyka. 14:52 Premier Morawiecki informuje o rekonstrukcji rządu.

Choć to dopiero początek tygodnia, to mamy już drugą konferencję premiera. W poniedziałek Mateusz Morawiecki ogłaszał wyniki programu Polski Ład, w ramach którego polskie samorządy dostały ponad 23 miliardy dotacji. We wtorek 26 października przed swoim wystąpieniem szef rządu również spotkał się z przedstawicielami samorządów. Tematu konferencji Centrum Informacji Rządowej jednak nie ujawniło. Jak się jednak okazało, tematy były dwa: rekonstrukcja i przekazanie informacji po rozmowach z samorządowcami.

Rekonstrukcja rządu

Jak się okazało, powraca Ministerstwo Sportu, a dokłądnie Sportu i Turystyki, formalnie włączone w Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dopiero w marcu tego roku. Za sterami tego resortu usiądzie Kamil Bortniczuk, poseł z Partii Republikańskiej.

Jak informowaliśmy na Wprost.pl, z rządu odejdzie Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Jego miejsce zajmie Anna Moskwa, obecnie kierująca Baltic Power (joint venture z udziałem Orlenu). Według mediów Kurtyka tak naprawdę straciłby posadę już w maju za fiasko rozmów ws. Turowa, ale sytuacja wewnątrz koalicji rządzącej sprawiła, że dotrwał do końca października. Podczas konferencji premier zaznaczył, że powodem dymisji są sprawy rodzinne Kurtyki.

Nowym ministrem pracy, rozwoju i technologii został natomiast Piotr Nowak, były wiceminister finansów, który z rządu odszedł w 2020 roku. Do rządu – nie pierwszy raz – wszedł Henryk Kowalczyk, w nowej, podwójnej roli. Został on ministrem rolnictwa, a także wicepremierem. Były minister rolnictwa Grzegorz Puda zostaje ministrem funduszy i polityki regionalnej.

Pierwszy nabór do Polskiego Ładu

Poczas konferencji premier mówił również o spotkaniu z samorządowcami, na którym rozmawiano o Polskim Ładzie. W poniedziałek 25 października premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki pierwszego naboru do programu Samorządowy Polski Ład. Obiecał także, że już niedługo ruszy drugi nabór. Każdy samorząd mógł złożyć do trzech wniosków. Łącznie do rządu wpłynęło aż 8 tysięcy zgłoszeń.

– Skorzystało ponad 2700 miasteczek, powiatów i gmin otrzymuje dofinansowania. To z drobnymi wyjątkami niemal wszystkie – powiedział premier. – Dziś możemy otworzyć nową księgę inwestycji lokalnych. Okazuje się, że można przygotować właściwą odpowiedź na kryzys. Taki jest rządowy program Polski Ład. Jest to program wyjątkowy i bezprecedensowy – dodał. Premier zaznaczył, że do gmin trafi nie 20 miliardów złotych, jak pierwotnie zakładał rząd, a 23 miliardy zł.

