Wpadka prezesa PiS podczas konferencji z szefem MON. Co się stało?

Projekt ustawy o obronie ojczyzny zaprezentowana przez Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka wprowadza m.in. nowe rodzaje służby wojskowej, a także zakłada nowe źródła finansowania, dzięki którym wzmacniane będzie wyposażenie Wojska Polskiego. Szef MON tłumaczył, że celem ustawy jest także uporządkowanie przepisów regulujących zasady pełnienia służby wojskowej. Projekt nie przewiduje przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej.

– Jeśli chcemy uniknąć najgorszego, czyli wojny, musimy działać ze starą zasadą chcesz pokoju, szykuj wojnę. Sytuacja się zaostrzyła, mamy wojnę hybrydową, prowokacje, armię rosyjską i imperialne ambicje Rosji, nieustanne ćwiczenia armii rosyjskiej – stwierdził Jarosław Kaczyński.

Wpadka Jarosława Kaczyńskiego

Podczas konferencji doszło do niespodziewanego wydarzenia. W trakcie przemówienia prezesa PiS nagle zadzwonił telefon. Po jednym sygnale Jarosław Kaczyński zorientował się, że to jego komórka. Wicepremier sięgnął do kieszeni i wyłączył dźwięk w telefonie. – Przepraszam, ale zapomniałem schować, wyłączyć telefon – powiedział. W ten sposób konferencja została na kilka sekund przerwana. Na sali było słychać migawki fotoreporterów, którzy chcieli uchwycić całe zdarzenie.

Jaki telefon ma Jarosław Kaczyński?

Obecni na sali dziennikarze zauważyli, że Jarosław Kaczyński korzysta najprawdopodobniej z telefonu Nokia 3310 w wersji z 2017 roku. Świadczy o tym charakterystyczny dźwięk dzwonka. Redaktorzy „Komputer Świat” analizowali wcześniej zdjęcia z posiedzeń Sejmu, z których wynika, że prezes PiS nie korzysta z telefonów z systemem Androis ani iOS.

