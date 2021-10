Anna Moskwa zastąpi Michała Kurtykę. Co wiemy o nowej minister klimatu?

O tym, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska czekają zmiany, pisano od dawna. Już w maju pojawiały się doniesienia, że miejsce Michała Kurtyki zajmie była wiceminister w nieistniejącym już Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa. Minęło kilka miesięcy i przecieki dotyczące tej kandydatury znalazły potwierdzenie.

Moskwa wraca do rządu po krótkiej przerwie, bo MGMiŻŚ, w którym była podsekretarzem stanu, zlikwidowano 7 października ubiegłego roku. Od stycznia 2021 roku kierowała ona Baltic Power – spółką joint-venture giganta paliwowego Orlen i kanadyjskiego inwestora Northland Power. To inwestycja, która ma zakończyć się budową farm wiatrowych o maksymalnej mocy do 1,2 GW.

Anna Moskwa. Pochodzenie i wykształcenie

Pochodząca z Zamościa Anna Moskwa to absolwentka trzech kierunków: socjologii, stosunków międzynarodowych oraz ekonomii. Tę pierwszą kończyła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dwa kolejne odpowiednio na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie i Uniwersytecie Warszawskim. Moskwa posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. Jest też animatorką Ruchu Światło-Życie. To jeden z ruchów odnowy Kościoła katolickiego według nauczania Soboru Watykańskiego poprzez zwiększenie aktywności ludzi świeckich.

Anna Moskwa, Ścieżki kariery

Od 1999 roku Anna Moskwa była wiceprezesem, a później także prezesem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Działała w obszarze edukacji międzykulturowej, pomocy rozwojowej oraz rynku pracy. Moskwa prowadziła też działalność gospodarczą, skupiającą się na rynku pracy, rekrutacji, postępowaniach przetargowych i innowacji. Specjalnością nowej minister były fundusze unijne i współpraca międzynarodowa.

Moskwa prezesowała też spółce Quality and Development Institute, zajmującej się audytami i szkoleniami. Była również dyrektorem Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W 2017 roku została wiceminister w tym samym resorcie, a w 2018 roku przejęła kompetencje innego z sekretarzy stanu w ministerstwie. Pełniła swoje obowiązki do 7 października 2020 roku, kiedy to cały resort uległ likwidacji.

Anna Moskwa jest uznawana za wybitną specjalistkę w swojej dziedzinie. Lata pracy na ważnych stanowiskach sprawiły, że ma doskonałe rozeznanie zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku. Płynnie posługuje się językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. Za jej głównego nauczyciela i promotora można uznać prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

Czym będzie zajmować się Anna Moskwa jako minister klimatu?

Jak pisaliśmy krótko przed rekonstrukcją, na Annę Moskwę w Ministerstwie Klimatu czeka kilka bardzo poważnych wyzwań. Cały czas trwa nacisk UE na to, by państwa członkowskie realizowały założenia „Fit for 55”, ambitnego planu dekarbonizacji Starego Kontynentu, zakładającym też, że Europa stanie się neutralna klimatycznie w 2050 roku.

Spełnienie tych wymagań będzie wymagało przestawienia polskiej energetyki – i nie tylko – na zielone tory. Tymczasem wciąż obowiązuje zasada 10h, blokująca rozwój farm wiatrowych w Polsce, a inwestycje w offshore (turbiny na morzu) są na razie w fazie planowania, choć stosowne zgody są wydawane, a poszczególne spółki zaczęły wskazywać terminy zakończenia tych inwestycji.

Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście sprawa kopalni Turów. Kurtyce i jego zespołowi nie udało się zakończyć z sukcesem rozmów z Czechami. TSUE codziennie nalicza Polsce pół miliona euro kary za to, że nie wstrzymała wydobycia w kopalni, a rząd Zjednoczonej Prawicy wciąż utrzymuje, że tego nie zrobi. Z Pragi płyną już co prawda sygnały, że nowy, formujący się, czeski rząd, chciałby powrócić do stołu negocjacyjnego, ale oficjalnych decyzji nie ma.

