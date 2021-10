Rafał Trzaskowski zaskarżył decyzję Konstantego Radziwiłła. „Przykład wspierania skrajnych nacjonalistów„

Sprawa, wokół której narasta konflikt, ma swój początek w niedawnej decyzji wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła (PiS), jednak sięga również kilku lat wstecz. Wszystko zaczęło się w 2017 roku. Marsz Niepodległości został wówczas uznany za zgromadzenie cykliczne i na cztery kolejne lata dostał pozwolenie na przemarsz stałą trasą między rondem Dmowskiego a błoniami Stadionu Narodowego. W tym roku pozwolenie wygasło, co wykorzystały inne zgromadzenia. 11 listopada 2021 roku na tej samej trasie miała maszerować grupa „14 Kobiet z Mostu”, która jako pierwsza zgłosiła na 11 listopada zgromadzenie na dotychczasowej trasie przemarszu narodowców.

W ubiegłym tygodniu Radio Zet poinformowało, że wspomniany haczyk, zgłaszając przemarsz na identycznej trasie, miała wykorzystać osoba prywatna. Rozgłośnia podawała wówczas nieoficjalnie, że chociaż zgłoszenie pochodzi od osoby prywatnej, stoi za nim Ogólnopolski Strajk Kobiet.

Nagły zwrot w sprawie Marszu Niepodległości

Nagle, 25 października RMF FM podało, że wojewoda podpisał wniosek złożony przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Na jego mocy Marsz Niepodległości Roberta Bąkiewicza znów jest zgromadzeniem cyklicznym i może maszerować na wspomnianej wyżej trasie z pominięciem innych zgłoszeń.

Marsz Niepodległości. Rafał Trzaskowski reaguje

Teraz, podaje Radio Zet, a informację tę potwierdza także sam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (PO), Ratusz idzie w tej sprawie do sądu. Prezydent stolicy opublikował na Twiterze wniosek zaskarżający decyzję wojewody.

„Wojewoda wyraził zgodę na cykliczne organizowanie tzw. Marszu Niepodległości. To nie tylko kolejny przykład wspierania przez obecną władzę skrajnych nacjonalistów. Ta decyzja jest po prostu niezgodna z prawem. Jako prezydent Warszawy zwróciłem się do sądu o jej uchylenie” – czytamy we wpisie.

