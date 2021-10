Tusk zakpił z nazwisk ministrów PiS. Schreiber komentuje: Nisko upadł

Internauci policzyli, że wyrwane z kontekstu słowa Donalda Tuska „fur Deutschland” pojawiły się w „Wiadomościach” TVP już 97 razy. We wtorek 26 października przewodniczący PO opublikował w tej sprawie wpis na swoim koncie na Twitterze. „W sumie to nawet zabawne, że operacji „für Deutschland” patronują ministrowie Schreiber, Rau, Szefernaker i Müller. Taki gruppenführer Wolf 2.0” – pisał były premier.

Młodszym czytelnikom warto przypomnieć, że postać fikcyjnego gruppenführer Wolfa pojawia się w serialu „Stawka większa niż życie”. To postać, która przez pewien czas była nieznana i mimo poszukiwań nie udawało się jej zlokalizować. Ostatecznie okazało się, że za tożsamością Wolfa ukrywało się aż czterech różnych ss-manów. Nazwisko tajemniczego Wolfa powstało od połączenia pierwszych liter ich nazwisk.

Schreiber wymyślił „fur Deutschland”? „Niczym innym się panie redaktorze nie zajmuję”

W programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News o ocenę tego tweeta poproszono jednego z polityków wymienionych w jego treści. Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber zapewnił, że wbrew sugestie Tuska to nie on odpowiada za wielokrotne powtarzanie niemieckojęzycznej frazy w TVP. – Jasne. Niczym innym się panie redaktorze nie zajmuję – ironizował.

Schreiber stwierdził też, że uderzenie Tuska w nazwiska przeciwników politycznych było poniżej pasa. – Mam wrażenie jednak, że takimi porównaniami pokazuje, że dość nisko upadł – ocenił. Skrytykował też "przenoszenie całej polityki do Twittera" i przypomniał, że jego samego Tusk zablokował w tej aplikacji. – Rozumiem, że ma z tego jakąś satysfakcję, gratuluję mu – odnosił się jeszcze raz do treści tweeta. – Ludzie głosujący na PO może czują się urażeni takimi tweetami. Może to test na to, do jakiego poziomu stara się sprowadzić politykę przewodniczący – podkreślał, mówiąc o kpinach z brzmienia nazwisk polityków PiS.

