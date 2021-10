Rekonstrukcja zdublowała stanowiska? Polityk PiS zaskoczony pytaniem na antenie TVN24

We wtorkowych „Faktach po faktach” gościli m.in. europoseł PiS Kosma Złotowski i europosłanka PO Elżbieta Łukacijewska. Jednym z poruszonych tematów była rekonstrukcja rządu. Przypomnijmy, że we wtorek prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje kilku nowym ministrom.

Rekonstrukcja rządu. Co się zmieniło?

W ramach rekonstrukcji powraca Ministerstwo Sportu, a dokładnie Sportu i Turystyki, formalnie włączone w Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dopiero w marcu tego roku. Za sterami tego resortu usiądzie Kamil Bortniczuk, poseł z Partii Republikańskiej. Jego zastępcą zostanie poseł Łukasz Mejza, który w ostatnich miesiącach wspierał PiS podczas sejmowych głosowań.

Z rządu odszedł Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska. Jego miejsce zajmuje Anna Moskwa. Według mediów Kurtyka tak naprawdę straciłby posadę już w maju za fiasko rozmów ws. Turowa, ale sytuacja wewnątrz koalicji rządzącej sprawiła, że dotrwał do końca października.

Nowym ministrem pracy, rozwoju i technologii został natomiast Piotr Nowak, były wiceminister finansów, który z rządu odszedł w 2020 roku. Do rządu – nie pierwszy raz – wszedł Henryk Kowalczyk, w nowej, podwójnej roli. Został on ministrem rolnictwa, a także wicepremierem. Były minister rolnictwa Grzegorz Puda zostaje konstytucyjnym ministrem funduszy i polityki regionalnej. Dział ten odebrano jego dotychczasowemu szefowi – ministrowi finansów Tadeuszowi Kościńskiemu.

Europoseł PiS Kosma Złotowski: Jeśli pani się dziwi, to proszę się dziwić

Podczas dyskusji w „Faktach po Faktach” prowadząca zaskoczyła europosła PiS pytaniem o szczegóły rekonstrukcji. Katarzyna Kolenda-Zaleska zastanawiała się, dlaczego zadania dotyczące turystyki zdublowano. O co chodzi? Otóż, nowe Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie się zajmowało wspomnianą turystyką, choć jednocześnie dział dotyczący turystyki znajduje się już w Ministerstwie Rozwoju i czuwa nad nim Andrzej Gut-Mostowy. – Nie dziwi to pana? – dopytywała polityka prowadząca.

Europoseł PiS Kosma Złotowski miał wyraźne problemy, by odpowiedzieć na to pytanie. – Jeśli pani się dziwi, to proszę się dziwić – orzekł nagle. – Ministerstwo Sportu i Turystyki powstało dla Republikanów, nie oszukujmy się, każdy to widzi – dopowiadała prowadząca.

– Nie oszukujemy się, każdy to widzi. Na tym polega demokracja, by utrzymać większość w Sejmie – podsumował Kosma Złotowski.

